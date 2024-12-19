Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские власти «отморозками» после того, как Владимир Путин предложил Западу выбрать цель в Киеве, по которой российская армия могла бы ударить «Орешником».

Путин в ходе прямой линии заявил, что западные системы противовоздушной обороны не могут сбить ракеты системы «Орешник». Тем же экспертам, которые не верят в эффективность российских ракет, он предложил организовать «высокотехнологичную дуэль XXI века».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“. И посмотрим, что будет», — сказал Путин.

Зеленский прокомментировал слова Путина на своей пресс-конференции, которая началась вскоре после прямой линии российского президента.

«Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки», — приводит слова Зеленского «Громадське».

Он добавил, что Украина нуждается в еще 19 системах ПВО для защиты более 20 распределительных станций атомной генерации от российских обстрелов. Для защиты городов также дополнительно нужны американские комплексы Patriot, добавил он.

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В России все хорошо, а проблемы решим потом (например, освободим Курскую область). Ведь главное — Путин уберег страну и увел ее от края пропасти Так считает сам Путин. Вот что он сказал на прямой линии — максимально коротко