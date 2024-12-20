Город Рыльск в Курской области попал под обстрел. Российские власти заявили, что ВСУ нанесли удар из систем залпового огня HIMARS Есть погибшие и раненые
Город Рыльск в Курской области 20 декабря попал под обстрел. Как сообщил глава Курской области Александр Хинштейн, украинские военные нанесли ракетный удар около 15:30 по местному времени, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. По словам главы области, силы ПВО сбили несколько ракет. Телеграм-канал Mash при этом утверждает, что при ударе использовали дальнобойные ракеты ATACMS, независимо эти данные не подтверждены.
По данным российских властей, при обстреле Рыльска есть погибшие и раненые. Как сообщил Хинштейн в 18:38 мск, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. По данным Mash, погибли семь человек. По словам Хинштейна, госпитализированы десять пострадавших, в том числе 13-летний ребенок. «Их травмы квалифицируются как легкие», — заявил глава области. Shot пишет, что ранены 18 человек, Baza сообщает о 30 пострадавших.
В Рыльске повреждены десятки зданий, пишут СМИ. По информации Хинштейна, повреждены учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, областной многопрофильный колледж Гранина, дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, школа, пожарная часть, ЗАГС, офисы компаний СДЭК и Ozon. В трех многоквартирных домах выбило окна. Повреждены несколько частных домов и 15 автомобилей. Во время атаки взрывной волной повредило храм Вознесения Господня в Рыльске, сообщила ТАСС сотрудница храма.
В Минобороны РФ, как и в Генштабе ВСУ, на момент публикации этой заметки не комментировали обстрел Рыльска. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании Совета безопасности ООН 21 декабря. Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело по статье о теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК).
Фото на обложке: Serhii Mykhalchuk / Global Images Ukraine / Getty Images
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