Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В одном из районов повреждена тепломагистраль, есть пострадавшие
Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, обломки упали в нескольких районах города, известно о двух пострадавших.
Около 7 утра 20 декабря мэр Киева Виталий Кличко предупредил о работе ПВО в столице Украины. Вскоре стало известно, что обломки ракет упали в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.
В Голосеевском районе, по данным Кличко, пострадали два человека. Одному из них оказали помощь на месте, второй госпитализирован. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, также известно об одном погибшем. Более подробной информации пока нет. Кроме того, в Голосеевском районе повреждены тепломагистраль, офисное здание и дорожное покрытие, а также загорелись автомобили.
В Днепровском районе обломки, по словам Кличко, упали на крышу дома. В военной администрации уточнили, что повреждено недостроенное здание.
В Соломенском и Шевченковском районах известно о пожарах в результате падения обломков, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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