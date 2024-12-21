Более 100 российских беспилотников за ночь атаковали Украину. В Харькове и Запорожье повреждены жилые дома

Российские ударные беспилотники типа «Шахед» атаковали Харьков вечером 20 декабря, сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в Киевском районе Харькова из-за падения обломков дрона загорелась крыша жилого дома, повреждения получил газопровод, ранены два человека.

В Салтовском районе Харькова из-за удара «Шахед» загорелись квартиры на первом и втором этажах жилого дома, ранены шесть человек.

Кроме того, из-за падения обломков дрона в поселке Солоницевка под Харьковом загорелась крыша нежилого помещения на гражданском предприятии.

В городе Запорожье, как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, из-за падения обломков беспилотника поврежден девятиэтажный жилой дом, ранены три женщины и 12-летний мальчик. Ребенок госпитализирован с осколочным ранением ноги.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что вооруженные силы РФ с 19:00 (20:00 мск) 20 декабря до 9:00 (10:00 мск) 21 декабря атаковали регионы Украины, применив 113 беспилотников типа «Шахед» и ракету, выпущенную из комплекса С-400.

По данным украинских военных, атака началась в 19:00 (20:00 мск) 20 декабря. К 9:00 (10:00 мск) следующего дня ВСУ сбили 57 беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, «из-за активного противодействия» ВСУ 56 российских беспилотников были «локационно потеряны». Они упали, не причинив вреда.