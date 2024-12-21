Украинские беспилотники атаковали Казань. Повреждены многоэтажные жилые дома

Украинские беспилотники атаковали Казань утром 21 декабря. Власти Татарстана сообщили, что в атаке участвовали не менее восьми дронов: шесть из них попали в жилые дома, один — в промышленное предприятие, а один сбили над рекой. Беспилотник, который пытался атаковать промышленное предприятие, не попал в цель, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. В Минобороны РФ заявили, что дроны ВСУ атаковали Казань тремя волнами и с разных направлений в период с 07:40 до 09:20 утра. «Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», — заявили в министерстве.

Беспилотники врезались в жилые дома в Советском, Кировском и Приволжском районах Казани, сообщили в мэрии. Два беспилотника, судя по видеозаписям очевидцев, врезались в 37-этажный жилой дом «Лазурные небеса» на проспекте Альберта Камалеева. Два дрона врезались в 23-этажный жилой комплекс «Манхэттен» на Оренбургском тракте. Один беспилотник попал в крышу четырехэтажного жилого дома на улице Клары Цеткин. Baza сообщает, что также беспилотники врезались в дома на улице Юкозинской, Хади Такташа и Красной Позиции.

Власти Татарстана заявили, что погибших и пострадавших в Казани нет. В то же время телеграм-канал Shot сообщил, что пострадали три человека, в основном у них порезы от выбитых стекол.

Жителей поврежденных жилых домов и работников промышленного предприятия эвакуировали. Кроме того, из-за атаки беспилотников власти провели выборочную эвакуацию в школах, «где это было необходимо в целях безопасности». «Детей проводили на время в подвалы», — сообщили в мэрии Казани. Во время атаки местные жители укрывались в том числе в метро. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Аэропорт Казани временно закрыли. В Росавиации сообщили, что ввели временные ограничения на работу аэропорта, он не принимает и не отправляет авиарейсы. Одновременно с этим рейсы перестал принимать аэропорт Ижевска, там ввели план «Ковер», сообщили власти Удмуртии. Кроме того, ограничения ввели в аэропорту Саратова, но вскоре он возобновил работу.

В Татарстане отменили все массовые мероприятия, запланированные на 21–22 декабря.