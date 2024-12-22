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Украинский военнослужащий во время отдыха в разрушенном доме неподалеку от боевой позиции. Часов Яр, Донецкая область, декабрь 2024 года
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Война Тысяча тридцать третий день. Омбудсмен Украины заявил, что российские военные расстреляли пятерых пленных солдат ВСУ

Источник: Meduza
Украинский военнослужащий во время отдыха в разрушенном доме неподалеку от боевой позиции. Часов Яр, Донецкая область, декабрь 2024 года
Украинский военнослужащий во время отдыха в разрушенном доме неподалеку от боевой позиции. Часов Яр, Донецкая область, декабрь 2024 года
24th Mechanized Brigade / EPA / Scanpix / LETA

Украина

Омбудсмен заявил, что российские военные расстреляли пятерых пленных украинцев

Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, что военные армии РФ расстреляли пятерых украинцев, которые сдались в плен.

Лубинец сослался на видео, которое разместила в соцсетях 110-я бригада. Ролик снят с дрона, находившегося на довольно большой высоте над местом событий. Это черно-белая запись плохого качества, люди на ней выглядят как белые силуэты на темном фоне.

Как утверждают в ВСУ, в ролике показана казнь пятерых украинских военных, попавших в окружение. Они выходят из дома с поднятыми руками, затем их делят на две группы и, как утверждается, расстреливают.

Лубинец заявил, что сообщит о произошедшем в ООН и Международный красный крест.

В середине декабря Лубинец заявлял, что в 2024 году случаи расстрела украинских военных россиянами участились. «За три года полномасштабной войны подтверждено 177 случаев казни украинских военнопленных. Тенденция кардинально ухудшилась, ведь только в 2024-м официально подтверждено 109 казней», — сказал он.

Генпрокуратура Украины в конце ноября утверждала, что количество расстрелов «растет с каждым месяцем»: за октябрь и ноябрь суммарно были открыты 13 дел по расстрелам 54 украинских военнопленных, что составляло треть всех таких производств за 2024 год. В начале октября ведомство заявило, что возле города Покровск Донецкой области были убиты 16 человек, что стало самым массовым единовременным расстрелом с начала войны.

В ООН подтверждали факты расстрела пленных украинцев, однако в меньшем количестве. В отчете управления Верховного комиссара ООН, опубликованном 1 октября, упоминалось о том, что с начала полномасштабной войны были расстреляны 42 человека. Также в документе обращалось внимание на то, что российские публичные лица «открыто призывали к бесчеловечному обращению и даже казням украинских военнопленных, часто используя антигуманные термины в публичном дискурсе и через государственные СМИ».

Минобороны РФ обычно игнорирует обвинения украинской стороны. Периодически Россия также обвиняет ВСУ в расстрелах российских военнопленных и гражданских лиц.

Война глазами читателей «Медузы»

Алевтина, Московская область. Помню, как в феврале 2022-го родственница звонила из Киева и спрашивала: что у вас говорят, будет ли война? А я отвечала: не будет, конечно, у половины народа родственники и друзья в Украине, какая война? Самое большое разочарование — это люди в моей стране. До сих пор не могу к этому привыкнуть.

Откуда такие людоедские и злобные убеждения? Чувство бессилия и ощущение, что сумасшедшие победили, и здоровым приходится жить под их властью. Говорю себя, что много всего пережила — и это, значит, переживу. Что украинцам намного тяжелее. Что мои бабушки и один дедушка пережили Сталина и войну. Но понимаю, что ничего хуже не переживала в жизни, и все еще может быть хуже.

Приехала свекровь с Донбасса <…>, пришлось решать ее проблемы. Заняла деньги и отправила ребенка учиться в Европу в университет. Надеюсь, что [он] там останется, несмотря на то, что очень тяжело далось расставание. Пытаюсь сохранить психику и здоровье, чтобы увидеть, как этот режим рухнет.

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