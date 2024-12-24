Прокурор попросил заочно приговорить телеведущую Татьяну Лазареву к шести с половиной годам колонии

Государственный обвинитель на заседании 2-го Западного окружного военного суда попросил назначить телеведущей Татьяне Лазаревой шесть с половиной лет колонии заочно по делу о «пропаганде или оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК). Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, Татьяна Лазарева не признала вину.

Лазарева находится за границей. Приговор в отношении нее будет исполняться с момента задержания или экстрадиции в Россию. Телеведущая объявлена в международный розыск.

МВД России возбудило уголовное дело в отношении Татьяны Лазаревой в мае 2024 года. Ее обвинили в «оправдании терроризма» из-за слов об ударах украинских беспилотников по объектам в России. «Это ужасно, но я радуюсь», — сказала Лазарева в интервью ютьюб-каналу «И грянул Грэм» в августе 2023 года. Уголовное дело возбудили по жалобе депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Татьяна Лазарева уехала из России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Она выступала против войны и критиковала российские власти. В интервью «Медузе», опубликованном в марте 2022 года, Лазарева заявила, что не будет возвращаться в Россию.

Минюст РФ объявил телеведущую «иностранным агентом» в июле 2022 года. Росфинмониторинг включил Лазареву в список «террористов и экстремистов».

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