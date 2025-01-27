Украинский оператор FPV-дрона в Часовом Яре, на который ведут наступление российские войска Andre Luis Alves / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Украинские и турецкие СМИ назвали сроки проведения мирных переговоров. Власти Украины призвали медиа быть благоразумными

Украинское издание «Страна.ua» 26 января опубликовало «100-дневный план» президента США Дональда Трампа о завершении российско-украинской войны. Документ, подлинность которого не подтверждена, содержит план-график завершения войны, а также условия мирного соглашения. Утверждается, что США передали этот документ европейским дипломатам.

Согласно графику, которое представило издание, в конце января — начале февраля может пройти телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего переговоры или приостановят, или продолжат. В случае их продолжения команда Трампа предлагает следующий план:

февраль — март: встреча Трампа с Зеленским и Путиным, втроем или по отдельности;

встреча Трампа с Зеленским и Путиным, втроем или по отдельности; 20 апреля: объявление перемирия, вывод военных ВСУ из Курской области;

объявление перемирия, вывод военных ВСУ из Курской области; конец апреля: начало работы международной мирной конференции, которая зафиксирует соглашение между Украиной и Россией о завершении войны;

начало работы международной мирной конференции, которая зафиксирует соглашение между Украиной и Россией о завершении войны; конец апреля: обмен пленными «всех на всех»;

обмен пленными «всех на всех»; до 9 мая: декларация международной мирной конференции о завершении войны.

Мы подробно рассказывали об этом

«Страна.ua» опубликовала план завершения войны за 100 дней — с прекращением огня на Пасху, выводом ВСУ из Курской области и декларацией о мире до 9 мая В офисе президента Украины публикацию назвали «вбросом, легализующим россиян»

Мы подробно рассказывали об этом

«Страна.ua» опубликовала план завершения войны за 100 дней — с прекращением огня на Пасху, выводом ВСУ из Курской области и декларацией о мире до 9 мая В офисе президента Украины публикацию назвали «вбросом, легализующим россиян»

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины и второй самый влиятельный политик в стране, заявил, что «никаких „мирных планов“ за „100 дней“ в медиа не существует в реальности». «Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне», — заявил Ермак 26 января.

На следующий день после выхода публикации «Страны.ua», 27 января, возможные сроки проведения мирных переговоров назвал обозреватель крупной турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Селви. По его словам, переговоры о завершении войны, как ожидается, начнутся в апреле-мае после того, как стороны объявят о прекращении огня. Селви считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может выступить как посредник в переговорах, поскольку, как и Трамп, может общаться и с Путиным, и с Зеленским.

Обозреватель Hurriyet добавил, что сейчас «разрабатывается дорожная карта», после чего стороны объявят о прекращении огня, а санкции в отношении России пересмотрят. «Маловероятно, что решение по оккупированным территориям будет принято в ближайшее время», — отметил Абдулкадир Селви.

Глава Центра по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко после публикаций «Страны.ua» и Hurriyet заявил, что информация «с датами завершения войны и начала переговоров», которая появилась в медиа разных стран, «вообще не соответствует действительности». «Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно», — сказал Коваленко.

«Украинская правда» выпустила 27 января материал о новом политическом сезоне в Украине, в котором привела мнение руководителя военной разведки страны Кирилла Буданова о необходимости переговоров. Неназванный украинский депутат рассказал изданию, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины высказался об этом на закрытой встрече в Верховной Раде. На встрече, призванной показать «реальное положение дел в войне», у Буданова спросили: «Сколько времени у нас еще есть?» В ответ, по словам источника, Буданов сказал: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины».

По данным соцопроса компании Socis, которые приводит «Украинская правда», 50,6% опрошенных украинцев выступают за то, чтобы немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Каждый пятый (19,5%) поддерживает решение заморозить конфликт на текущей линии фронта, 14,7% считают, что нужно продолжать войну до восстановления границ 1991 года, а 10,2% — что нужно вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года.

На этом фоне бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) решило организовать срочные дебаты по Украине, чтобы определить роль Европы в будущих мирных переговорах, сообщает корреспондент «Европейской правды» из Страсбурга.

Мир

Путин и Трамп помимо войны могут обсудить и ядерное разоружение

Дональд Трамп и Владимир Путин последнюю неделю «кружили» друг вокруг друга: американский президент выступал с «пустыми угрозами», а российский — отвечал «лестными» замечаниями, пишет газета The New York Times 27 января. В частности, Путин заявил, что если бы президентом США в 2022 году был Трамп, полномасштабной войны России с Украиной можно было бы избежать (Трамп говорил об этом неоднократно). По выражению журналистов NYT, и Трамп, и Путин считают, что «единственный способ положить конец войне в Украине — это их встреча, предположительно, без украинцев».

Однако из заявлений президентов США и России становится ясно, какие еще вопросы, помимо войны, они могут обсудить. The New York Times считает, что одной из тем может стать сокращение запасов стратегического ядерного орудия. И Трамп, и Путин ранее в январе говорили, что заинтересованы в таком обсуждении.

Последние переговоры США и России по контролю над ядерным оружием прекратились незадолго до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году. С тех пор Путин неоднократно пытался смешать оба этих вопроса — ядерное разоружение и российско-украинская война. Администрация 46-го президента США Джо Байдена отказывалась обсуждать две эти темы вместе, опасаясь, что Путин стремится в обмен на ограничение ядерного арсенала получить различные уступки, в том числе связанные с захваченной территорией в Украине, пишет The New York Times.

Однако Трамп, как отмечает издание, открыт для более широких переговоров, чего хотел бы и Путин.

Война глазами читателей «Медузы»

Виталий (Израиль). На войну отправился один из московских знакомых — хорошо образованный мужик чуть за пятьдесят, с шестизначной зарплатой и без видимых материальных проблем. Сам он вдовец, дома осталась любимая дочь, которая в прошлом году поступила на первый курс универа. А еще две собаки и огромная коллекция марок, которые он страстно собирает всю жизнь, чуть ли не с детства.

Самое интересное в том, что до войны он вроде бы вообще не интересовался политикой, а тут как перемкнуло: «родина в опасности», «это же как в сорок первом», «кто, если не мы» и так далее. Никакие уговоры дочери не помогли, отправился добровольцем в военкомат, вспомнив, что когда-то в армии, еще при Союзе, был водителем грузовика. Это было в октябре 2022-го, с тех пор я общаться с ним прекратил. А в ноябре прошлого года у дочери был юбилей, 20 лет. Я поздравил ее по телефону и не выдержал — спросил в разговоре, как отец. В ответ она разрыдалась.

Он выписался из госпиталя летом 2023 года, после тяжелейшего ранения в голову врачи еле вытащили его с того света. В результате ослеп на оба глаза, лицо изуродовано. С тех пор сидит дома, не выходит на улицу вообще и матом ругает всех — Путина, армию, телевизор, пропаганду. А еще плачет каждый раз, когда трогает на полках альбомы с марками, которые больше никогда не увидит. Дочь садится рядом с ним, берет каталоги, открывает альбом и начинает рассказывать, какие в нем марки. А он по памяти составляет список для продажи коллекции, которая теперь ему ни к чему.

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«Медуза»