Война Тысяча шестьдесят восьмой день. Американские дипломаты попросили срочно исключить программы, связанные с Украиной, из 90-дневной заморозки

Автомобиль эвакуационной группы украинской полиции «Белые ангелы» в Покровске, 25 января 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Американские дипломаты запросили у госсекретаря США Марко Рубио срочного исключения программ, связанных с Украиной, из 90-дневной заморозки иностранной помощи, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, обратившиеся к Рубио высокопоставленные дипломаты Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США попросили исключить Агентство США по международному развитию (USAID) из распоряжения, вступившего в силу сразу после его принятия в пятницу, 24 января.

«Мы не знаем на данный момент, будет ли одобрен этот запрос — полностью или частично — но из Вашингтона пока поступают позитивные сигналы», — говорится в электронном письме, отправленном сотрудникам USAID в Украине, пишет FT.

Накануне Politico и Reuters сообщили, что госсекретарь Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи США другим странам на 90 дней. Сотрудникам по контрактам и грантам USAID было предписано «немедленно выдать приказы о прекращении работ», пока не закончится проверка. Она, как ожидается, займет до 85 дней и оставит в подвешенном состоянии сотни контрактов, стоимость которых в 2022 году составила более 70 миллиардов долларов, пишет FT.

После вступления в силу распоряжения Рубио сотрудники USAID в Украине начали получать приказы остановить всю работу. Чиновники и сотрудники украинских неправительственных организаций предупредили, что под угрозой окажутся поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры. Распоряжение Рубио предусматривает некоторые исключения для военного финансирования Израиля и Египта, а также иностранной чрезвычайной продовольственной помощи. Но Украина в исключениях не упоминается.

При этом военная помощь США Киеву, как сказал FT осведомленный в этом вопросе украинский чиновник, под приказ о заморозке не попадает. Это подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, который на совместной пресс-конференции с главой Молдовы Майей Санду 25 января сказал, что он «сосредоточен на военной помощи; слава богу, она не прекратилась».

Война глазами читателей «Медузы»

Сергей. Знакомый работал в поддержке банка в Москве. Объявили могилизацию. Пришла повестка: прийти «обновить данные». Пришел в военкомат: «Ведь надо же, как же не пойти». Его повестку забрали на месте, выдали новую о том, что он призывается на комиссию для забора на войну. Обещали тренировки, слаживание и так далее, [что воевать] на передовой не будет.

Уже через две недели найден живой без сознания в окопе. Штурмовали, видимо. Накрыло артиллерией: из 30 человек выжили трое, остальные — фарш. [У знакомого] контузия, пробито легкое, в ухе звон постоянный. Ездил сам несколько месяцев поездами между разными городами — искать, куда приткнуться лечиться от Минобороны. Приткнулся.

Пока лечился, сказали, что как вылечится, то назад поедет, в бойню эту. Еще и деньги не хотели выплачивать — за ранения и так далее. Кого-то там у него подключили, юристов нашли, судились с Минобороны, выиграли суд. Выплатили сколько-то миллионов по ранению и ветеранское удостоверение дали. Ходит важный. На вопрос, повторил бы, если бы шанс был вернуться, говорит: «Да, повторил бы». Стал зетником.

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«Медуза»