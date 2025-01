Война Тысяча шестьдесят седьмой день. США остановили программы помощи Украине в области энергетики, образования и медицины. И перестали принимать украинских беженцев

Константиновка, Донецкая область Украины, 22 января 2025 года Carl Court / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа начала приостанавливать многие программы, начатые предыдущей администрацией для помощи Украине

Государственный департамент США 24 января приостановил работу всех существующих программ иностранной помощи другим странам, в том числе Украине, сообщили Politico и Reuters. Такое решение приняли после того, как Трамп сразу после вступления в должность 20 января приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам до тех пор, пока их не проверят на соответствие внешней политике США. Госсекретарь Марко Рубио в ходе проверки, которая продлится следующие 85 дней, решит, какие программы продлят, изменят или закроют. При этом уже сейчас Рубио может сделать исключение для некоторых программ. Заморозка грантов не затронула Израиль и Египет.

Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), которые отвечали за проекты в Украине, получили приказ остановить всю работу, рассказал собеседник Reuters в агентстве. По словам источника, заморожены проекты поддержки школ и в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей. Среди других программ USAID в Украине — поддержка энергетики и восстановление инфраструктуры, отметил корреспондент украинской службы «Голоса Америки» Остап Ярыш.

Politico пишет, что решение Госдепа, вероятно, затрагивает финансирование военной помощи Украине. Заморозка грантов распространяется на программу международного военного финансирования (Foreign Military Financing, FMF), уточнил корреспондент «Голоса Америки» Остап Ярыш. В то же время, по его словам, это решение не касается двух основных программ , «по которым еще продолжается изготовление и поставка оружия для Украины».

Руководитель Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины Андрей Коваленко на фоне сообщений СМИ заявил 25 января, что «военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее».

США — крупнейший донор помощи в мире. Только в 2024 году Вашингтон выделил на жизненно важную помощь другим странам 72 миллиарда долларов. В 2025 году на финансирование со стороны США помимо Украины претендовали еще . Решение Рубио — это «искусственно созданный хаос», заявил Reuters бывший высокопоставленный сотрудник USAID. Власти США «перешли к ядерному оружию в сфере иностранной помощи», сказал Politico действующий сотрудник Госдепа.

Одновременно с этим служба гражданства и иммиграции (USCIS, подразделение министерства внутренней безопасности США) приостановила ряд программ, позволяющих мигрантам временно проживать в Соединенных Штатах, в том числе ключевую инициативу, направленную на помощь украинцам. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на электронное письмо, направленное сотрудникам USCIS 23 января. Представитель службы подтвердил подлинность письма.

Сотрудникам ведомства предписали немедленно принять «окончательные решения» по заявлениям, связанным с программами, пока администрация решает, следует ли их прекратить. Дональд Трамп считает многие программы незаконными, говорят в администрации президента.

Решение ведомства затрагивает программу «Объединение ради Украины» («Uniting for Ukraine»), которая позволяла украинцам въезжать в США со временным статусом при наличии финансовых спонсоров. По данным американских властей, которые приводит The New York Times, к сентябрю 2023 года в рамках программы, начатой при 46-м президенте США Джо Байдене, в Соединенные Штаты въехали более 150 тысяч украинцев.

Власти Украины пока не комментировали решение о приостановки программы «Uniting for Ukraine».

Ольга. Муж моей сестры подписал контракт из СИЗО с ЧВК Вагнера, когда ему светило десять лет по . Ему пообещали, что если останется жив, через полгода вернется домой — плюс с чистыми документами, без судимости. Его логика была проста: лучше я рискну, отмучаюсь полгода и начну жизнь с чистого листа, чем буду сидеть десять лет и останусь без семьи (у них за год до этого состоялась свадьба, и он осознавал, что ждать его никто не будет). Плюс в его отсутствие и в случае его смерти обеспечит жену материально. Решил сыграть в русскую рулетку.

За полгода дослужился до командира роты, по его рассказам, был знаком с [командиром ЧВК Дмитрием] Уткиным, обнулял (убивал, — прим. «Медузы») сослуживцев, участвовал в походе на Москву. В итоге повезло, вернулся с осколочным ранением, с ПТСР — и свободным человеком. В речи звучат такие слова как «укропы», «нацики», «НАТО» и так далее. В полиции явно не ждали его возвращения, так как вещдоки [по старому уголовному делу] вернули частично. Сейчас родился сын, открыл небольшой бар, где на входе лежит коврик для ног с флагом США. Просыпается по ночам от кошмаров и ходит к психотерапевту.

