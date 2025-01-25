Зеленский: военная помощь Украине от США не остановлена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, военная помощь от США продолжает поступать в страну. Об этом заявил, комментируя информацию о том, что Госдеп приостановил на 90 дней программы помощи другим странам.

По словам Зеленского, он знает, что «есть какие-то ограничения на 90 дней гуманитарных программ».

«Я знаю, что есть какие-то ограничения, надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США. Я не знаю об этом, я не вижу этих денег. Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава богу», — заявил он на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Накануне Politico сообщил, что Госсекретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение, которое приостанавливает расходы по большинству существующих грантов зарубежной помощи на 90 дней. Такое решение было принято после того, как Трамп сразу после вступления в должность 20 января приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам до тех пор, пока их не проверят на соответствие внешней политике США. Politico допускал, что решение Госдепа, вероятно, затрагивает финансирование военной помощи Украине.

Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), которые отвечали за проекты в Украине, получили приказ остановить всю работу, рассказал собеседник Reuters в агентстве. По словам источника, заморожены проекты поддержки школ и в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей. Среди других программ USAID в Украине — поддержка энергетики и восстановление инфраструктуры.

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