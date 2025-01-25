Politico: Госдеп США приостановил программы помощи другим странам. Возможно, это коснется Украины

Госсекретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение, которое приостанавливает расходы по большинству существующих грантов зарубежной помощи на 90 дней. Об этом сообщило Politico, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Распоряжение Рубио было направлено всем дипломатическим и консульским представительствам. Оно вступает в силу немедленно.

Politico отмечает, что решение Госдепа идет вслед указу президента США Дональда Трампа о временной приостановке программ американской помощи другим странам. Из него не было ясно, коснется ли он Украины. При этом издание пишет, что приказ Рубио «шокировал чиновников Госдепартамента» и, вероятно, распространяется на финансирование помощи Украине.

В документе предусмотрены исключения. В частности, военная поддержка Египта и Израиля будет продолжаться. Также разрешается чрезвычайная продовольственная помощь другим странам.

О распоряжении Рубио также пишет Reuters. Помимо Египта и Израиля другие страны в документе не упоминаются, отмечает агентство. Собеседник Reuters в Агентстве США по международному развитию (USAID) заявил, что ответственным за Украину сотрудникам было предписано остановить свою работу. По его словам, среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения.

Согласно документу, по всем направлениям помощи решения о продолжении или прекращении будут приниматься Госдепом после проверки, которая пройдет в течение ближайших трех месяцев.

По словам корреспондента украинской службы «Голоса Америки» Остапа Ярыша, в Пентагоне ему сообщили, что никаких новых указаний по прекращению программ помощи Украине не поступало. Его собеседники говорят, что указ Рубио коснется программы международного военного финансирования (FMF). В прошлом году Конгресс заложил на нее 1,6 миллиарда долларов, к маю эти средства уже были истрачены. Другие программы, по которым осуществляется производство и поставка оружия Украины, остаются без изменений.

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