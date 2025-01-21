Ограничил получение гражданства по праву рождения, помиловал участников штурма Капитолия, оставил только два гендера Первые решения Дональда Трампа после возвращения на пост президента США. Кратко о самых важных
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января менее чем за 48 минут подписал десятки указов, следует из видеозаписи, опубликованной в ютьюб-канале Белого дома. Кратко рассказываем о первых решениях Трампа на посту президента.
Отменил 78 решений, принятых во время президентства Байдена
Дональд Трамп заявил, что предыдущая администрация президента США «внедрила глубоко непопулярные, инфляционные, незаконные и радикальные практики». Своим решением Трамп, в частности, наделил Кубу статусом «страны — спонсора терроризма», отменил «зеленые» положения закона о снижении инфляции, запретил федеральным служащим работать удаленно, а также отменил требование, согласно которому чиновники должны быть привиты от ковида.
Ограничил получение гражданства США по праву рождения
Трамп подписал указ, направленный на отмену получения гражданства по праву почвы — принципу, по которому любой человек, родившийся в США, считается полноправным гражданином этой страны. Это право гарантировано Конституцией США и подтверждено Верховным судом в 1898 году. Коалиция групп по защите гражданских прав и свобод 20 января подала иск в суд, пытаясь остановить действие указа Трампа. Ожидается, что указ оспорят прокуроры штатов, например Калифорнии и Нью-Йорка.
Ввел масштабные ограничения на иммиграцию и предоставление убежища
Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе, призванного остановить поток нелегальных мигрантов. Также президент США постановил приостановить прием беженцев на четыре месяца и ускорить высылку тех, кто попросил убежище, но не соответствует требованиям для получения этого статуса. Трамп восстановил действие правила, согласно которому просители убежища, подавшие заявления на американо-мексиканской границе, должны, ожидая рассмотрения прошения, оставаться в Мексике, а не находиться в США. Кроме того, Трамп объявил мексиканские наркокартели террористическими организациями, что позволит использовать для борьбы с нелегальной миграцией вооруженные силы.
Помиловал участников штурма Капитолия
Трамп подписал указ о «полном, всестороннем и безусловном помиловании» подавляющего большинства обвиняемых по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Всего помилованы около 1500 человек. Отменены приговоры 14 человек, в том числе лидеров экстремистских групп Proud Boys и Oath Keepers.
Отложил блокировку тиктока в США
Трамп подписал указ об отсрочке запрета тиктока на 75 дней. Он предписал Минюсту не предпринимать никаких действий по исполнению закона о блокировке тиктока, принятого в апреле 2024 года в связи с тем, что платформа может угрожать национальной безопасности страны. Трамп заявил, что рассматривается вариант, по которому половину бизнеса соцсети получат США, а вторая половина останется у китайской компании ByteDance.
Заявил, что власти США будут признавать только два гендера — «мужской и женский»
Трамп подписал указ, направленный против трансгендерных людей. В документе говорится, что федеральное правительство будет признавать только два гендера — «мужской и женский», то есть два этих гендера будут признаваться в официальных документах, таких как паспорта и визы. В принятом указе говорится, что «гендер — это не синоним „гендерной идентичности“». При администрации Джо Байдена в США в 2021 году начали выдавать паспорта с гендерным маркером «X» — для небинарных людей, интерсекс-людей и гендерно неконформных людей. Отдельным указом Трамп прекратил все программы «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в федеральном правительстве.
Начал выход США из Всемирной организации здравоохранения…
Трамп подписал указ, которым вновь инициировал выход США из Всемирной организации здравоохранения. Трамп начал процесс выхода из организации во время своего первого президентского срока, заявив, что ВОЗ плохо справилась с пандемией ковида. США направили соответствующее уведомление в организацию в 2020 году. Однако Джо Байден в первый день на посту 46-го президента США отменил это решение.
…и из Парижского соглашения по климату
Трамп подписал указ, предписывающий Соединенным Штатам вновь выйти из Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 году для борьбы с изменением климата. Это соглашение обязывает участников не допустить роста средней глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Указ повторяет распоряжение Трампа, который в 2017 году также объявил, что США выйдут из соглашения.
И другие решения Трампа
- начал процесс переименования Мексиканского залива в Американский;
- приостановил все программы помощи США другим странам на 90 дней;
- запретил чиновникам любые действия, которые «неконституционно ограничивают свободу слова любого американского гражданина»;
- распорядился снять ограничения на экспорт сжиженного природного газа;
- подписал директиву о создании департамента эффективности правительства (Doge), который, как ожидается, возглавит Илон Маск;
- приостановил прием на работу новых федеральных служащих до тех пор, пока администрация Трампа не получит полный контроль над правительством;
- распорядился провести широкомасштабные внутренние расследования в отношении администрации Байдена по поводу «цензуры свободы слова» и «использования оружия» полицией и разведкой.
И вернул на рабочий стол кнопку доставки диетической «Кока-колы»
В Овальном кабинете в Белом доме рабочий стол президента оснастили специальной кнопкой, после нажатия которой в комнату вносят стакан диетической «Кока-колы», сообщила газета The Wall Street Journal.
Фото на обложке: Jim Lo Scalzo / EPA / Bloomberg / Getty Images