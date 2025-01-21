Ограничил получение гражданства по праву рождения, помиловал участников штурма Капитолия, оставил только два гендера Первые решения Дональда Трампа после возвращения на пост президента США. Кратко о самых важных

Заявил, что власти США будут признавать только два гендера — «мужской и женский»

Трамп подписал указ, направленный против трансгендерных людей. В документе говорится, что федеральное правительство будет признавать только два гендера — «мужской и женский», то есть два этих гендера будут признаваться в официальных документах, таких как паспорта и визы. В принятом указе говорится, что «гендер — это не синоним „гендерной идентичности“». При администрации Джо Байдена в США в 2021 году начали выдавать паспорта с гендерным маркером «X» — для небинарных людей, интерсекс-людей и гендерно неконформных людей. Отдельным указом Трамп прекратил все программы «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в федеральном правительстве.

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