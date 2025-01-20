Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Бог спас меня, чтобы я сделал Америку снова великой Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Кратчайший пересказ его инаугурационной речи

Золотой век Америки начинается прямо сейчас. С этого дня наша страна снова будет уважаемой во всем мире. До сих пор у нас было правительство, которое тратит деньги на защиту чужих границ, но не защищает собственные, но все изменится с сегодняшнего дня. Падение Америки закончилось. Я чуть было не лишился жизни, но меня спас Бог, чтобы я снова сделал Америку великой. Мы вернем гражданам надежду, безопасность и мир. Для американцев 20 января 2025 года — день освобождения. Уже сегодня я подпишу ряд указов — и начну с введения ЧС на границе с Мексикой. Я стану миротворцем и объединителем. Я положу конец политике, которая внедряла вопросы расы и гендера в каждый аспект жизни. Мы вновь будем нацией, которая несет флаг к прекрасным горизонтам, идя за судьбой к звездам и отправляя астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на Марсе. Мы построим самую сильную армию, но будем оценивать успех не по выигранным сражениям, а по войнам, которые мы завершаем — и в которые не ввязываемся. Нас не покорят, не сломят и не запугают. С этого дня Соединенные Штаты будут свободной, суверенной и независимой нацией. Боже, благослови Америку.

Это вольный пересказ инаугурационной речи Дональда Трампа. Полностью выступление можно посмотреть здесь.

Фото на обложке: Chip Somodevilla / Getty Images