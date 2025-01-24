Война Тысяча шестьдесят шестой день. Массированный удар украинских беспилотников по России. Трамп заявил, что это Зеленский не должен был допустить войну

Поврежденный в результате атаки дронов дом в Рязанской области. 24 января 2025 года Александр Рюмин / ТАСС / Profimedia

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Российские регионы атакованы 100 украинскими беспилотниками

Украинские военные в ночь на 24 января нанесли один из самых масштабных за последнее время ударов дронами по территории РФ. Российское Минобороны заявило, что всего средства ПВО «перехватили и уничтожили» 121 украинский беспилотник, из них 37 — в Брянской области, еще 20 — в Рязанской. Также дроны атаковали Курскую, Саратовскую, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Тульскую, Орловскую и Липецкую области, Москву и Подмосковье.

Более 100 дронов ВСУ атаковали Россию Meduza

Генштаб ВСУ объявил, что украинские беспилотники в ночь на 24 января поразили объекты, обеспечивающие российскую армию. В результате ударов произошли пожары на производственных мощностях Рязанской нефтеперерабатывающей компании и на нефтеперекачивающей станции «Рязань». В Брянске, по данным Генштаба ВСУ, был поражен завод микроэлектроники «Кремний ЭЛ». В брянской «Группе Кремний ЭЛ» сообщили, что в результате атаки БПЛА повреждены производственные помещения и склад готовой продукции, деятельность предприятия приостановлена, пострадавших нет.

Мир

Дональд Трамп заявил, что это президент Украины Владимир Зеленский не должен был допустить полномасштабной войны

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не ангел» и, по его мнению, «не должен был допустить этой войны». По словам Трампа, была возможность «заключить соглашение», но вместо этого «Зеленский решил: „Я хочу воевать“».

При этом Трамп отметил, что в начале полномасштабной войны у России было значительно больше бронетехники, чем у Украины («20 тысяч танков», по словам президента США). «Мы начали заливать [Украину] техникой, заливать, заливать, заливать. И у них хватило храбрости использовать эту технику», — сказал Трамп.

Он в очередной раз заявил, что собирается добиться прекращения боевых действий, и вновь пригрозил ввести «большие санкции» в отношении России, если Москва не согласится заключить мирное соглашение с Киевом.

Одной из мер воздействия на Россию, как ранее заявил Трамп, может стать снижение мировых цен на нефть. 23 января президент США, участвуя по видеосвязи в экономическом форуме в Давосе, заявил, что попросит Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цену на нефть.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление Трампа, 24 января сказал, что «этот конфликт не зависит от цен на нефть». «Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России, и это не связано с ценами на нефть», — заявил он.

Украина

В Украину вернули тела 757 погибших военных

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что удалось вернуть тела 757 погибших военнослужащих.

Больше всего погибших (451 человек) воевали на донецком направлении, заявили в Координационном штабе, отметив, что возвращение тел стало возможным благодаря совместной работе ряда украинских ведомств и структур, а также содействию Международного комитета Красного креста.

В ближайшее время следователи совместно с экспертами установят личности погибших.

Война глазами читателей «Медузы»

Людмила (Псковская область). В 1995 году сыну довелось участвовать в боях в Грозном как срочнику. Был ранен, контужен, вернулся со службы с постоянными головными болями, с вечно ноющей ногой, со сломанной психикой. Несколько лет по ночам кричал так, что просыпался весь дом. Жизнь пошла наперекосяк, в медучилище не доучился (сказал, что хватит с него крови и боли), семейная жизнь не заладилась. Сначала вино, потом наркотики. А куда ведут наркотики? Понятно, в тюрьму.

Дали сыну семь лет колонии <…>. Мы [с мужем] его навещали, [сын] получал в колонию военную пенсию как ветеран боевых действий. Но все время говорил, что не может [в колонии] находиться, что попал по глупости, что лучше пойдет на СВО. Мы его отговаривали, но он ушел. Три недели учебы, две недели в боевых действиях. [Потом] в течение месяца не было от него никаких вестей, стала обзванивать всех, кого только можно.

[Выяснила, что] сын ранен, находится на лечении в Москве. Тут же поехала, увидела своего сыночка в реанимации, без сознания. <…> Больше месяца мой сын находился между жизнью и смертью, уже открыл глаза, реагировал на мои разговоры. Жал мне руку, когда я просила: «Сынок, ты же поправишься, ты у меня сильный, пожми мне руку, пообещай, что поправишься». И он жал своей рукой, а она была такая сухая, а сам он такой красивый, молодой, глаза серо-голубые… Умер не от ранения, а от заражения крови.

Прошел уже год, как мы его похоронили, а я каждый день все плачу и плачу, целую его фотографию, смотрю на врученный Орден мужества. Так и хочется закричать: не нужен орден, верните мне сына. Никакие деньги, никакие посмертные выплаты не нужны родителям, им нужен СЫН! Десятки, сотни тысяч оплаканных и оплакиваемых сыновей, мужей, отцов, любимых, стертые с лица земли города и села, выросшие как грибы аллеи героев на кладбищах. Теперь заговорили о перемирии. Больно, как же больно и горько…

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«Медуза»