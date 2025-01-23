Война Тысяча шестьдесят пятый день. Зеленский заявил, что в Украине должны быть не только европейские, но и американские миротворцы

В медицинском стабилизационном пункте в Донецкой области, зима 2024 года 24th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / EPA / Scanpix / LETA

Украина

Зеленский заявил о необходимости размещения американских миротворцев в Украине после завершения войны

Если в Украине после окончания войны будут размещены миротворческие силы, в их составе обязательно должны быть американские войска, заявил в интервью Bloomberg президент Владимир Зеленский.

«Этого [миротворческого контингента] не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, это не так. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», — отметил он.

Зеленский выразил уверенность, что Дональд Трамп способен добиться мира, однако такой мир возможен, только если Вашингтон предоставит Киеву долгосрочные гарантии безопасности, а такими гарантиями может быть либо членство в НАТО, либо присутствие западных миротворческих сил.

Несколько дней назад, выступая на экономическом форуме в Давосе, Зеленский также заявлял, что размещение миротворцев будет играть ключевую роль для недопущения возможности повторного нападения России. Тогда он оценил в 200 тысяч минимально необходимое число миротворцев.

В интервью Bloomberg Зеленский сказал, что оценка в 200 тысяч являлась скорее образной и что реальная численность контингента должна примерно соответствовать уменьшению размера украинской армии, которого может потребовать Россия. «Если мы уменьшим ее [украинскую армию] на 200 тысяч, на 300, или на 500 тысяч, это будет означать, что вместо этого нужны другие войска в том количестве, на которое мы сократимся», — сказал президент Украины.

Идея размещения миротворческого контингента в Украине обсуждается на Западе на протяжении нескольких последних месяцев — ее, в частности, продвигает президент Франции Эммануэль Макрон. Президент США Дональд Трамп также поддерживал инициативу. О готовности послать своих военных в Украину говорили, в частности, власти Великобритании, Германии, Италии.

В Кремле прямо не отвергали идею размещения европейских миротворцев в Украине, но подчеркивали, что сейчас, по мнению Москвы, предметно говорить об этом еще рано.

Мир

Foreign Policy: НАТО может предложить Украине два варианта гарантий безопасности

Есть два типа гарантий безопасности, который страны НАТО могли бы предложить Украине в рамках мирного соглашения с Россией, пишет Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.

Первый вариант, о котором рассказал собеседник издания, включает в себя существенную экономическую и военную помощь НАТО Украине, которая будет оказываться в течение многих лет после окончания войны. В конечном итоге в рамках этой гарантии Украина когда-нибудь могла бы получить разрешение вступить в альянс.

Второй вариант предполагает расширение действия пятой статьи устава НАТО, после чего альянс в случае нового нападения РФ будет обязан вступить в войну и защищать Украину.

В публикации не уточняется, на какую именно часть украинской территории — в международно признанных границах или же на ту, которая будет фактически подконтрольна Киеву после заключения мирного соглашения — предполагается распространить действие статьи о коллективной обороне.

Собеседник Foreign Policy оговорился, что второй вариант вряд ли будет одобрен как Россией, так и самим НАТО.

Война глазами читателей «Медузы»

Дмитрий (Оксфорд). У меня был друг в начальной школе, мы с ним класса до седьмого были не разлей вода: каждый день вместе гуляли, жили в соседних домах, его мама забирала нас вместе на машине из школы. Потом они переехали, мы взрослели, интересы все больше разнились, и к выпускному мы уже почти не общались, [но] остались подписаны друг на друга в соцсетях. <…>

Когда началась война, я уехал из России, и всех, кто в первые же дни начал постить «Z», я почистил. Но моего товарища среди них не было. И вот [через какое-то время] случайно вижу фото: он стоит, полысевший, раздобревший, с кувалдой на плече, рядом какие-то люди в камуфляже с закрытыми лицами. Противно стало, хотел отписаться, но что-то меня остановило. Потом он начал постить фотки «оттуда»: военная техника, люди с оружием, грязь, не то бараки, не то штабы.

Потом опять было затишье, и в следующем посте — опять он: в полный рост, в форме, с черной лентой и свечой. В комментариях писали, что в штабе их накрыло ударом HIMARS, все благодарили его и желали вечной памяти, а я всматривался в фото этого чужого, лысого, бородатого мужика с автоматом и нашитыми черепами и пытался узнать в нем моего щуплого школьного друга, с которым, как я прекрасно помню, мы вместе ходили на премьеру «Пиратов Карибского моря» в «Колизей» на Невском. Была осень, шел дождь, его мама подарила нам билеты на мой день рождения, мне исполнилось 12.

После кино мы весь месяц мечтали стать пиратами. И кто бы мог тогда подумать, что в итоге он станет пиратом и умрет в Украине в 2024-м. Прощай, друг.

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