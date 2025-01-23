Российская ракета попала в жилой дом в Запорожье. Один человек погиб, более 20 получили ранения

Обновление. По последним данным властей Украины, при ракетном ударе по Запорожью погиб один человек и 24 получили ранения.

Вооруженные силы РФ в ночь на 23 января нанесли ракетный удар по городу Запорожье, сообщил глава областной администрации Иван Федоров. По его словам, в городе произошло четыре взрыва. Под ракетный удар попали жилые дома.

В результате российской атаки погиб 47-летний местный житель, ранения получили 16 человек, в том числе двухмесячный ребенок, рассказал Федоров. Среди пострадавших — четверо сотрудников Государственной службы по ЧС Украины.

Глава областной администрации опубликовал фотографии и видеозаписи, на которых показаны последствия ракетного удара. В подписи к видео Федоров написал: «Так выглядит дом, в который попала российская ракета».