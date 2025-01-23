Верховный суд РФ объявил украинский «Правый сектор» «террористической организацией»

Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, просившей признать «террористической организацией» украинский «Правый сектор».

Решением суда, пишет «Интерфакс», объявлены террористическими «военизированное объединение „Национально-освободительное движение „Правый сектор““, организация „Правая молодежь“ и объединение „Добровольческий украинский корпус „Правого сектора““».

«Правый сектор» в 2014 году был объявлен Верховным судом РФ «экстремистской организацией», его деятельность на территории страны была запрещена.

«Правый сектор» был активным участником массовых протестов против украинской власти зимой 2013–2014 годов, которые завершились свержением президента Виктора Януковича. На Дмитрия Яроша, возглавлявшего «Правый сектор» до 2015 года, в РФ были заведены несколько уголовных дел.