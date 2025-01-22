Война Тысяча шестьдесят четвертый день. В НАТО не считают, что в 2025 году «Украина может внезапно проиграть» на поле боя

Украинские парашютисты на тренировке в Донецкой области. 21 января 2025 года Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Мир

В НАТО считают, что в 2025 году Россия не совершит прорыва на фронте

В НАТО считают, что Россия не располагает военным потенциалом для большого прорыва на фронте. Об этом заявил командующий объединенными силами альянса в Европе генерал Кристофер Каволи.

На просьбу журналистов спрогнозировать развитие ситуации на поле боя в течение 2025 года он заявил, что не переживает, что «Украина может внезапно проиграть».

«Я не вижу потенциала для массированного прорыва [армии РФ]. И это не политическое, а военное видение. Это связано с [ситуацией] у обеих сторон — это и эффективная оборона, которую держат украинцы, но это также связано с тем, что российской стороне сложно сформировать значительные наступательные силы, чтобы осуществить потенциальный прорыв», — отметил Каволи.

По мнению командующего объединенными силами НАТО в Европе, в 2025 году на фронте будет много небольших наступательных действий. По его словам, они «изнурительны» для России. «Я думаю, что мы продолжим видеть это напряжение между желанием наступать и нехваткой живой силы со стороны россиян», — сказал генерал.

Каволи также выразил мнение, что несмотря на смену администрации в Белом доме, США не сократят военную поддержку Украины — а если и сократят, то это не скажется на ходе боевых действий, учитывая увеличение поддержки от Европы.

«Во-первых, это [сокращение поддержки со стороны США] гипотетически, с этим надо быть осторожным. Во-вторых, я бы обратил внимание на очень существенное увеличение европейской помощи, которую отправляют Украине. Особенно в вопросе боеприпасов был ощутимый рост производства артиллерийских снарядов и ракет от наших европейских союзников», — сказал Каволи.

Комментарий отдела «Разбор» — о том, возможен ли массированный прорыв фронта в принципе

С осени 2022 года ни одна из армий не смогла провести успешное наступление на значительную глубину, которое создавало бы условия для полного развала обороны противника. Это связано с тактическими и оперативными особенностями войны: из-за массированного использования разведывательных дронов ближайший тыл «прозрачен» для противника; у обеих армий всегда есть «под рукой» значительное количество высокоточных средств поражения (прежде всего — дронов-камикадзе разных видов, которые имеют дальность 10 километров и более). Все это исключает концентрацию сил для прорыва.

Обычная глубина успешной наступательной операции в последние несколько месяцев — пять-семь километров. После того как войска отдаляются от своих баз на такое расстояние, им приходится закреплять на новых рубежах и заново выстраивать логистику под ударами дронов и обстрелом артиллерии. Противник в это время подтягивает резервы и «затыкает» место прорыва первой линии своей обороны. Нарушить управление войсками — а именно это требуется при глубоком прорыве — при такой глубине и темпах наступления невозможно. Исключением было наступление ВСУ в Курской области в августе 2024 года — тогда украинские военные, воспользовавшись слабостью российских войск на границе, смогли прорвать оборону ВС РФ на 15-25 километров. Однако после подхода резервов и этот прорыв был локализован и не привел к полному поражению российской армии.

Украина

Зеленский заявил, что на мирных переговорах в Стамбуле Россия требовала поставить во главе Украины Медведчука

Во время мирных переговоров в Стамбуле, которые представители России и Украины вели в первые недели войны, Москва требовала от Киева, чтобы главой страны стал бывший депутат Верховной рады, кум Путина Виктор Медведчук, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что Россия требовала сокращения численности украинской армии до 50 тысяч человек, а также уничтожения всего оружия с радиусом действия более 20 километров.

Президент Украины выразил мнение, что Москва изначально не собиралась доводить переговоры до конца. «Нет никаких турецких переговоров, а только ультиматум от убийцы, фамилия которого — Путин», — заявил Зеленский.

Мирные переговоры представители России и Украины вели весной 2022 года, в первые недели после вторжения. Встречи делегаций происходили в Стамбуле. В середине марта стороны заявляли, что близки к договоренностям и подготовили проект мирного договора, однако в итоге подписан он не был. К маю переговоры фактически сошли на нет.

Несколько американских СМИ в 2024 году независимо друг от друга публиковали черновики соглашений, подготовленных в Стамбуле. Согласно их данным, первоначально российская сторона выдвигала крайне жесткие условия (какими они были, не уточнялось), но по мере провала наступления на Киев и понимания невозможности быстрой военной победы эти условия становились все менее жесткими. В итоговом проекте договора, который был подготовлен в конце марта 2022 года, остались лишь требования к Украине не присоединяться к военным союзам (то есть не вступать в НАТО), не размещать иностранные войска на своей территории и сделать русский язык государственным. Москва была готова даже отложить вопрос о статусе Крыма на 10-15 лет.

Владимир Путин в 2024 году несколько раз заверял, что Россия готова к мирным переговорам, подчеркивая, что за основу должен быть взят черновик стамбульских соглашений.

Война глазами читателей «Медузы»

Внимание! В этом тексте есть одно нецензурное слово.

Алиса. Мой одногруппник умер на СВО. Он был таким флегматичным, спокойным парнем. […] Очень умный, казалось бы, нас там [в университете] всех усиленно учили либеральному взгляду на мир, мы защищались в 2018 году. Он защитился и ушел в армию. Больше я не встречалась с ним лично. По рассказам ребят, он считал армию странной и дикой штукой, но под конец ему даже понравилось. Потом с ЧВК Вагнера он ушел на войну. Говорят, что нашим ребятам он почти ничего не рассказывал об СВО, но один раз сказал: «А помните спор, кто самый ебанутый? Я победил».

Он вернулся, отслужил свой контракт с вагнерами, хотел брать ипотеку, но все равно не хватило, решил еще подзаработать и ушел второй раз. За месяц до пригожинского похода на Москву мой бывший одногруппник говорил, что с Пригожиным сейчас опасно, пойдет с Минобороны. И спустя пару месяцев умер. […]

Особо противоречивые чувства у меня были, когда он ставил сердечки фоткам моей дочери в инстаграме, еще находясь под Бахмутом с вагнерами. Я все время думала: вау, бахмутский убийца ставит сердечки моей двухлетней дочке.

В августе 2023 года стало известно о его смерти, привезли цинковый гроб. Мы пошли на похороны. […] Рассказывали, что его убило снарядом, лицо целое, умер мгновенно — мы тогда еще не знали, что так говорят всем. Молодой парень, ни в чем особенно не нуждался. Я не знаю, зачем он пошел на войну. Он рассказывал, что управляет дорогами, но в окопе умер как штурмовик. […] Как ни странно, лучшие слова — совсем не положительные, и даже очень грубые — я услышала от нашей одногруппницы, которая живет за границей. Она сказала: «Он мог лучше. Мог запомниться нам лучше, чем убийца. Зачем все это?»

Поделитесь с нами мнением и историями о российских добровольцах

Что происходило 21 января

Война Тысяча шестьдесят третий день. Новый госсекретарь США — о перемирии: каждая сторона должна будет что-то уступить

Что происходило 21 января

Война Тысяча шестьдесят третий день. Новый госсекретарь США — о перемирии: каждая сторона должна будет что-то уступить

«Медуза»