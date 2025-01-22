Российский дрон попал в шестиэтажный дом в Николаеве. Частично разрушен верхний этаж

Российские беспилотники типа «Шахед-131/136» атаковали Николаев поздним вечером 21 января, сообщил начальник областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, из-за падения обломков сбитого дрона повреждения получил шестиэтажный жилой дом.

Судя по кадрам очевидцев, на верхнем этаже многоквартирного дома произошел пожар. В ГСЧС Украины сообщили, что частично разрушен мансардный этаж дома. В квартире на шестом этаже произошел пожар на площади 100 квадратных метров, его потушили. Из поврежденного здания эвакуировали 200 человек, после ликвидации пожара они смогли вернуться в квартиры, рассказал Ким.

В результате падения обломков российских дронов в Николаеве произошло шесть пожаров, их потушили, сообщил Ким. По данным ГСЧС, повреждены окна в четырех многоквартирных домах и одном частном жилом доме. По словам Кима, также повреждены больница и административное здание.

В результате атаки беспилотников в Николаеве ранены 74-летняя женщина и 59-летний мужчина. Пострадавшая местная жительница находится в больницк в тяжелом состоянии.

В городе Сумы российский беспилотник попал в двухэтажный частный жилой дом, сообщили в ГСЧС Украины. В здании разрушен верхний этаж, произошел пожар, его ликвидировали. По предварительной информации, всего в Сумах в результате атаки были повреждены 13 частных жилых домов. Пострадали три человека, у них «легкие травмы и острая реакция на стресс».

В военной администрации Сумской области сообщили, что в ночь на 22 января подразделения ПВО сбили в регионе 14 дронов «Шахед». Последствия атаки власти не комментировали.