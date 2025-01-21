Трансляция инаугурации Дональда Трампа в киевском баре. 20 января 2025 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Новый госсекретарь США — о перемирии: каждая сторона должна будет что-то уступить

Конгресс США через несколько часов после инаугурации Дональда Трампа утвердил на должность нового госсекретаря Марко Рубио. Сразу после голосования Рубио сделал первые заявления о российско-украинской войне.

Рубио сказал, что США «хотят, чтобы война закончилась», но пока неясно, когда это может произойти. «Я не могу установить временные рамки. Но могу сказать, что каждый раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из них не может достичь максимальных целей. Каждой стороне придется от чего-то отказаться», — цитирует Рубио CNN.

Рубио не стал говорить конкретно, в чем именно должны будут заключаться уступки России и Украины. При этом он подчеркнул, что именно РФ является агрессором в этой войне.

«Мы не будем забегать вперед, говоря о переговорах. Эти переговоры, на данном этапе и с такими ставками лучше всего проводить дипломатическим путем, а не на публичных форумах», — также заявил новый госсекретарь США.

На вопрос о том, когда может начаться перемирие, Рубио сказал, что его достижение является главным приоритетом Трампа и поэтому может «произойти почти немедленно».

Накануне CNN со ссылкой на источники писал, что подход Трампа, в отличие от подхода ушедшего президента Джо Байдена, заключается в том, что для прекращения войны необходимо прямое взаимодействие с президентом РФ Владимиром Путиным.

Уже после инаугурации Трамп заявил журналистам, что их разговор с Путиным «может произойти очень скоро». Президент РФ вечером 20 января на совещании с Совбезом заявил, что Москва приветствует настрой новой администрации США на восстановление прямых контактов с Россией. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, однако, 21 января отметил, что команда Трампа пока не вышла на контакт с Кремлем.

Россия

В Смоленске атака дрона привела к пожару в многоэтажном доме

В Смоленске в результате ночной атаки украинских беспилотников загорелся многоэтажный жилой дом, сообщил глава города Александр Новиков.

Пожар произошел из-за падения обломков дрона на дом на улице Бородинской. В результате инцидента никто не пострадал, после тушения пожара жильцы вернулись домой. Новиков пообещал, что городские специалисты оперативно установят новые окна и устранят повреждения.

Обломки еще одного дрона упали на крышу дома на Автозаводской улице. В общей сложности, по данным губернатора Василия Анохина, над Смоленской областью в ночь на 21 января были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 17 беспилотников. Минобороны РФ в своей сводке сообщало о десяти дронах. В городе работали системы ПВО, сообщали местные паблики, звуки взрывов были слышны в разных районах Смоленска. Во время атаки в городе были перебои с электричеством.

Генштаб ВСУ официально заявил, что целью атаки была инфраструктура Смоленского авиационного завода. «Взрывы зафиксированы на территории авиазавода», — говорится в сообщении Генштаба.

Издание Astra со ссылкой на источники писало, что в результате атаки была повреждена крыша одного из цехов завода и что там произошел пожар — но при этом завод работу не приостанавливал.

Смоленский авиационный завод находится на северной окраине города. Он, помимо прочего, производит ракеты Х-55 и Х-59, которые используются для обстрелов территории Украины, а также самолеты для тренировки российских пилотов.

Завод с марта 2022 года находится под санкциями США и Канады, с декабря 2023 года — под санкциями Евросоюза.

Война глазами читателей «Медузы»

Ирина, Петрозаводск. Я считаю, что люди в России идут на войну по глупости, из-за денег или когда не находят себя в мирной жизни. У меня мало знакомых, которые пошли добровольцами. […] Один — это муж хорошей знакомой. Он запойный. 23 февраля начал отмечать с друзьями День защитника Отечества. День на третий они с друзьями решили, что настоящие мужики должны быть «там», а все, кто здесь — не настоящие. И пошли в военкомат сдаваться. В военкомате не растерялись, дали подписать контракт и спать уложили там же. Утром, когда добровольцы проснулись и в ужасе поняли, что наделали, им дали позвонить домой и попросить привезти вещи. Жены пытались как-то их вызволить, но все уже было бесполезно. […]

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