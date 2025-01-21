«Часова Яра как города больше не существует» Украинские военные обороняют то, что от него осталось. На две трети он захвачен российскими войсками

Войска РФ продолжают наступление на Часов Яр. В середине января украинским военным пришлось отойти от Часовоярского огнеупорного комбината. Как отмечала «Украинская правда», потеря контроля над комбинатом означает, что бойцам ВСУ придется держать оборону в жилой застройке, которая почти полностью разрушена в ходе боев. «По сути, сейчас ведется борьба за то, что еще можно назвать постройками. Все остальное стерто. Часова Яра как города больше не существует», — цитировал ТСН украинского военного журналиста Богдана Мирошникова. По данным «Украинской правды», по состоянию на 20 января ВСУ контролировали примерно 30% территории Часова Яра, еще 20% города находились в «серой зоне». Ситуацию с обороной Часова Яра издание оценивало как тяжелую, отмечая риск окончательной потери города и указывая на «существенный недостаток пехоты» на этом участке фронта. Российское госагентство ТАСС 21 января объявило со ссылкой на одного из российских военных, что «бойцы 98-й дивизии ВДВ развивают свой успех, активно наступая также в жилых микрорайонах к юго-западу от комбината» в Часовом Яре. Генштаб ВСУ в утренней сводке говорил о девяти боевых столкновениях в районе Часова Яра. «Медуза» публикует фотографии бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, обороняющей Часов Яр.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Украинский боец с боеприпасами для самоходной гаубицы Krab, которую ВСУ получили из Польши. 9 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Боец 24-й ОМБр готовится вести огонь из американской самоходной гаубицы M109 Paladin. 16 января 2025 года Пресс-служба 24 ОМБр / EPA / Scanpix / LETA Гаубица Krab под Часовым Яром. 9 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Украинские военнослужащие под Часовым Яром. 9 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Боец 24-й ОМБр из экипажа гаубицы Krab. 9 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Боец 24-й ОМБр готовится вести огонь из гаубицы M109 Paladin. 16 января 2025 года Пресс-служба 24 ОМБр / EPA / Scanpix / LETA

Гаубица M109 Paladin на огневой позиции под Часовым Яром. 16 января 2025 года Пресс-служба 24 ОМБр / EPA / Scanpix / LETA