Война Тысяча шестьдесят второй день. Зеленский показывает новое видео допроса пленного из КНДР. Трамп собирается как можно быстрее созвониться с Путиным

Позиции украинских военных под городом Часов Яр в Донецкой области. 16 января 2025 года Пресс-служба 24 ОМБр / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Зеленский показал новое видео допроса северокорейского пленного

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором, как утверждается, сотрудник СБУ допрашивает северокорейского военного, взятого в плен в Курской области.

«Разведывательная информация о перемещении таких военных на российскую территорию, тренировках и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных», — подписал Зеленский свой пост.

Смонтированная запись длится около пяти минут. На ней пленному задают вопросы о том, как он попал в Украину. По его словам, он пошел на срочную службу в армию в 17 лет, сразу после школы, и служил в разведывательном батальоне. В Россию его и его сослуживцев — около ста человек — везли на пароме, после этого они ехали на поезде. Он сказал, что некоторые северокорейцы прошли обучение по использованию тяжелой военной техники — но не он сам.

Пленный утверждает, что до прибытия в Россию он не знал, что будет воевать за Россию, и не знал, против кого. По его словам, его матери неизвестно, где он находится.

Военный также рассказал, что мало знает о жизни за пределами КНДР. О Южной Корее, по его словам, он знает только то, что там «меньше гор», чем в Северной.

14 января Зеленский уже публиковал аналогичное видео допроса этого же пленного. На той записи военный из КНДР рассказывал, что был ранен, после чего несколько дней пролежал на поле боя, где его нашли украинские военные.

Где, когда и при каких обстоятельствах были сделаны видео, опубликованные президентом Украины, неизвестно. Независимых журналистов пока не пускали к северокорейским пленным (всего их двое), хотя Зеленский обещал сделать это, потому что «мир должен знать, что происходит».

Мир

Трамп собирается созвониться с Путиным как можно скорее

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации, которая состоится сегодня, 20 января, рассказали источники CNN.

Целью разговора будет обсуждение личной встречи, которая могла бы состояться в ближайшие месяцы. На этой встрече предполагается обсудить возможное прекращение российско-украинской войны.

Как пишет CNN, в команде Трампа начали работать над возможным звонком Путину еще несколько дней назад, однако неясно, определена дата этого разговора или еще нет. Ранее Трамп говорил, что подготовка к встрече уже идет, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков давал понять, что Москва, хоть и открыта для контактов, не видит смысла в подготовке беседы до вступления Трампа в должность.

Трамп, обещавший закончить войну «за 24 часа», после избрания сменил риторику и перестал называть возможные сроки завершения конфликта. Как писал несколько дней назад Reuters, теперь он и его команда считают, что в реальности на это потребуется как минимум несколько месяцев.

Сейчас, отмечает CNN, команда Трампа намерена реализовать мирный план в первые месяцы его президентства — и это включает в себя прямой разговор с Путиным.

Подход Трампа к завершению российско-украинской войны значительно отличается от подхода Джо Байдена, который с начала войны ни разу не разговаривал с Путиным. Как рассказал один из источников CNN, Трамп уверен, что его прямое взаимодействие с президентом РФ — именно то, что необходимо для поиска решения, которое позволит прекратить войну.

В ноябре источники издания The Washington Post утверждали, что Трамп и Путин говорили по телефону спустя несколько дней после выборов президента США. Песков отрицал факт разговора, он назвал публикацию «чистой выдумкой». Путин во время «прямой линии» говорил, что его последний разговор с Трампом состоялся больше трех лет назад.

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель, Екатеринбург. Мой племянник заключил контракт, находясь в тюрьме. Это был его третий срок по статьям, связанным с наркотиками. Я с ним давно не общался, со времен начала его второго срока, поэтому не смог даже попытаться повлиять на его решение. Его матери это тоже не удалось — возможно, из-за отсутствия возможности личной встречи. Свой срок он отбывал в Краснодарском крае, и матери сообщил о своем решении по телефону. По ее словам, у него было три мотива. Во первых, ему обещали не просто полную амнистию, но и погашение всех судимостей, что, по его словам, давало «шанс начать новую жизнь». Во вторых, это деньги. В третьих, так как он фактически последние лет десять был в тюрьмах, у него не было доступа к альтернативной информации, и он действительно верил в пропаганду — и в то, что, уйдя на войну, он поможет своей стране бороться со злом. В октябре он пропал без вести.

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