В Туве задержали сотрудника военной полиции, избивавшего дубинкой и электрошокером раненых контрактников, которых хотели вернуть на войну

В Туве правоохранительные органы начали расследование после сообщений о том, что в одной из военных частей избивают военных, заключивших контракты с Минобороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Осторожно, новости» 19 января сообщили, что в Z-каналах распространилось видео, на котором, как утверждается, военная полиция избивает солдат с ранениями, которых хотели вернуть на фронт. Видео снято в воинской части № 55115 Кызыла, где служат бойцы 55-й мотострелковой бригады.

«Медиазона» уточняет, что опубликованная видеозапись датируется 16 января, а ее автором указан «Комитет-Совет солдатских матерей».

На видео мужчина в военной форме, на которой написано «военная полиция», избивает двух человек дубинкой и бьет их электрошокером. Один из избитых стоял с тростью, но его военнослужащий все равно бьет дубинкой и шокером.

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«Че вы, бля? Снимай штаны нахуй. Щас вас всех ебать буду. Снимай штаны, сука», — говорит военный на видео. После этого он бьет электрошокером мужчину с тростью в область ягодиц.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что на видео избивают бойцов штурмового подразделения, делает это сотрудник военной полиции с позывным «Бешеный».

Осторожно, на видео есть сцены избиения и насилия.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили РБК, что военного, подозреваемого в избиении солдат, задержали. «Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части дислоцированной в Республике Тыва задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», — заявили в пресс-службе, не уточнив, по какой статье заведено дело.