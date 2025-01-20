Россия за ночь запустила по Украине 141 беспилотник

Вооруженные силы РФ в ночь на 20 января атаковали регионы Украины ударными дронами типа «Шахед», сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным украинских военных, с 19:00 (20:00 мск) 19 января российские силы запустили 141 беспилотник «Шахед» и дроны-имитаторы разных типов.

К 8:00 (9:00 мск) 20 января украинские военные сбили 93 беспилотника в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях, заявило командование Воздушных сил ВСУ. Кроме того, 43 дрона были «локационно потеряны без негативных последствий», а два из них «улетели в РФ».

В Харьковской области в результате падения обломков БПЛА повреждена дорога за пределами населенных пунктов. В Черкасской области, по данным властей, за ночь сбили 15 беспилотников, никто не пострадал, разрушений нет.

По информации региональных администраций, в Сумской области, силы ПВО уничтожили 22 беспилотника, в Днепропетровской — четыре дрона, в Николаевской — два, в Хмельницкой, Херсонской, Кировоградской областях — по одному. Во всех случаях о последствиях не сообщается. Власти других регионов атаку дронов не комментировали.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что российские военные нанесли ракетный удар по Сумской области, использовав комплекс «Искандер-М». Власти Сумской области не комментировали последствия удара.