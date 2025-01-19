Война Тысяча шестьдесят первый день. Российские военные утверждают, что нашли останки семи мирных жителей в селе в Курской области, из которого неделю назад были выбиты ВСУ
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.
Россия
Следственный комитет РФ завел уголовное дело о терроризме после появления видео, на котором, как утверждается, показаны останки мирных жителей села Русское Поречное в Судженском районе Курской области. Их якобы обнаружили российские военные, после того как выбили оттуда ВСУ.
Видео начало распространяться в военных телеграм-каналах вечером 18 января; вскоре заметки о нем опубликовали агентства ТАСС (со ссылкой на «российские силовые структуры») и РИА Новости (со ссылкой на военнослужащих группы «Север»).
Как писал ТАСС, при обследовании подвалов в Русском Поречном российские военные обнаружили тела мирных жителей: в одном из подвалов находились тела двух человек, во втором — еще пятерых.
На кадрах видео видны тела нескольких людей в гражданской одежде: у одного из них ранение головы, еще одно тело сильно повреждено взрывом. Неясно, убили ли этих людей в подвале или их тела туда принесли уже после смерти.
Никаких доказательств того, что видео подлинное, в данный момент нет. Также неясно, когда, где и при каких обстоятельствах оно снято. Независимые наблюдатели ролик пока не комментировали.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала опубликованные кадры «еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима».
Власти Украины не делали никаких комментариев по поводу видео.
Русское Поречное было оккупировано ВСУ с конца августа. Непосредственные бои за возвращение села армия РФ начала в первой половине января. Не позднее 12 января оно полностью оказалось под контролем российских военных.
В интервью изданию Deutsche Welle, вышедшем 16 января, представитель украинских военных заявил, что на подконтрольной ВСУ территории Курской области находятся около двух тысяч мирных жителей и что она постоянно обстреливается российскими войсками. Как утверждал украинский военный, жертвами этих обстрелов с сентября стали не менее 36 жителей. Он не уточнял, что ВСУ сделали с их телами.
Война глазами читателей «Медузы»
Василиса, Санкт-Петербург. Мой бывший муж отличный парень. <…> После [нашего] развода муж ушел жить к своей маме, [у которой] никогда не выключается телевизор. Муж все хотел накопить на первый взнос по ипотеке и купить свое жилье.
Когда началась война, муж говорил, что все это ужасно, неправильно, что нельзя убивать людей. Когда началась мобилизация, мама принесла ему повестку и сказала, что нельзя не пойти воевать, что начальству виднее. А муж считает, что спорить с мамой и расстраивать ее — это недостойное поведение для сына. И отправился на войну.
Пару раз звонил очень пьяный и говорил, что это кошмар, что было огромной ошибкой идти воевать. Что никакие деньги ему не нужны. Что его скорее всего убьют, что он хочет завещать свои деньги, полученные на войне, какой-нибудь благотворительной организации.
Когда [звонит] трезвый, говорит, что «все нормально, ребята нормальные, он своих бросить не может, что скоро все кончится». А я просто не представляю, каким он вернется (если вернется), но что-то очень [сильно] мне кажется, что счастливой жизни у него впереди уже не будет.