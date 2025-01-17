ВСУ: не менее 36 жителей захваченного украинской армией Суджанского района Курской области погибли в результате российских обстрелов, около 100 ранены

Представитель военной комендатуры оккупированного Суджанского района Курской области РФ, офицер ВСУ Алексей Дмитрашковский представил данные о погибших и раненых при обстрелах мирных жителях в интервью изданию Deutsche Welle. Он было опубликовано на ютьюб-канале «DW на русском» 16 января.

По словам Дмитрашковского, на подконтрольной ВСУ территории российского региона находятся около двух тысяч мирных жителей. Также он утверждает, что ВСУ установили местонахождение около 600 человек, с которыми, по словам их близких, была потеряна связь.

«Для [российских военных] люди не являются ценностью, они наносят удары постоянно. Начиная с конца сентября наносятся удары по домам мирных жителей, в результате чего за это время погибли 36 гражданских, более 100 человек получили ранения», — сказал Дмитрашковский.

В общей сложности с момента оккупации ВСУ на территории Суджанского района погибли 112 человек, заявил собеседник DW. Как минимум 40 из них умерли от сердечных приступов. По словам офицера ВСУ, большинство — это пожилые люди, не пережившие стресс из-за интенсивных ракетных атак. Что стало причиной смерти еще 36 человек, он не уточнил.

9 января омбудсмен России Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 жителей Курской области, как утверждалось, пропавших после наступления ВСУ. Жители региона раскритиковали этот список, заявив, что в него попали, в частности, родственники пропавших людей, эвакуированные жители и как минимум одна убитая девушка. Позже губернатор Курской области Александр Хинштейн уточнил, что после наступления ВСУ полиция региона получила сообщения как минимум 1174 пропавших, из них 240 уже найдены.

13 января курские волонтеры сообщали, что на подконтрольной ВСУ территории Суджанского района Курской области остаются больше трех тысяч мирных жителей. Также они опубликовали поименный список людей, живущих под украинской оккупацией, с которыми удалось установить связь. В нем было 340 человек.