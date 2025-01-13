Волонтеры опубликовали имена 340 жителей Суджанского района, остающихся на подконтрольных ВСУ территориях

Волонтеры опубликовали список из 340 людей, которые, как утверждается, остаются на территориях, занятых ВСУ в Суджанском районе. На список обратила внимание «Новая газета Европа».

Всего, по данным волонтеров, под Суджей остаются более трех тысяч человек, связь с которыми прервалась в августе 2024 года, когда украинские войска начали наступление в Курской области.

«Мы устанавливаем данные людей разными способами. Один из способов — просматриваем в соцсетях все посты граждан Украины, находящихся в Судже и окрестностях. Ищем и изучаем все посты, фото и видео военной комендатуры. Во многих видео люди себя называют, например — когда к ним приходит украинский военный. Или вот в одном ролике раздают гуманитарную помощь, и местный житель представляется. Мы такую информацию фиксируем с датой. Кроме открытых источников, у нас есть и другие», — рассказал «Новой газете Европа» Михаил, один из волонтеров.

Волонтеры утверждают, что полный список россиян, остающихся на занятых украинскими военными территориях в Суджанском районе, есть у созданной ВСУ комендатуры.

9 января уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список пропавших без вести во время наступления ВСУ в Курской области. В нем числятся 517 человек. Список, опубликованный омбудсменом, раскритиковали жители Курской области. В нем, в частности, есть родственники пропавших, эвакуированные жители и убитая девушка.

Позже сама Москалькова заявила, что опубликованный ею список «далеко не исчерпывающий». По ее словам, «он составлен исключительно на основе заявлений в мой адрес, и в том виде, в котором они поступили». Она добавила, что уже после публикации люди просили дополнить список, сообщали об уже найденных родственниках и «указывали на отдельные неточности», но почему в списке оказались эти неточности, не уточнила.

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