«Это плевок в лицо людям». Жители Курской области раскритиковали список пропавших без вести, опубликованный омбудсменом Москальковой

Жители Курской области раскритиковали список пропавших без вести во время военной операции ВСУ на территории региона, который опубликовала уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

Как пишет издание «7×7», в списке есть родственники пропавших, эвакуированные жители и убитая девушка. В списке, который Москалькова обнародовала накануне, числятся 517 человек.

«7×7» приводит такие комментарии из местных телеграм-каналов:

«Я не пойму, я разыскиваю или меня?»;

«Они рандомайзером в этот список отбирали?»;

«Мало того, что нет дела до мирных людей уже пять месяцев, так и списки от балды составлены».

Часть жителей не нашла в списке имена своих родственников, хотя сообщали о них властям.

Кроме того, жительница Курской области Любовь Прилуцкая записала обращение к Москальковой и врио губернатора Александру Хинштейну, который также опубликовал этот список. Она рассказала, что у нее нет связи с родителями, она отправляла о них информацию, но в списке пропавших их нет.

«Это не список. Это плевок в лицо людям, которые пять месяцев ничего не знают о своих близких! <…> Вы нас просите доверять официальной информации. И вот теперь мы видим этот кривой и косой список, слепленный неизвестно для кого и зачем опубликованный с выражением обеспокоенности», — говорит она в видео.

В списке также нашли 28-летнюю Нину Кузнецову, которая погибла в начале августа во время наступления ВСУ в Курской области, отмечает «Осторожно, новости».

Кроме того, список раскритиковал «военкор» и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин. Он задался вопросом, собирается ли кто-то действительно разыскивать людей «или просто надо что-то сделать на отвяжись, чтобы засветиться в повестке».

«Иначе сложно понять: как можно разыскать „Девочку“ из Гуево, которая в списке под номером 97, „гражданина Белоруссии“ под номером 90, „дедушку Шахова М.Н.“ под номером 99, „дядю Ткачева М.П.“ под номером 116, „мать Клименко С. Н.“ под номером 241, „знакомую Саозоновой Т.Б“ под номером 136, но главное — „жители села Гуево“ под номером 126… И такого там очень много. А еще, по информации от местных, там люди, которые живут в Курске», — говорится в его посте.

ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа 2024 года. Вскоре они заняли город Суджа. 13 сентября «Новая газета» опубликовала письмо родственников жителей Суджи, в котором те обратились к Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому, а также омбудсменам двух стран — Татьяне Москальковой и Дмитрию Лубинцу. Они просили открыть коридор для эвакуации мирного населения из Суджанского района. Москва и Киев ответили на него идентично — каждая сторона обвинила другую в нежелании идти на контакт и начать переговоры об эвакуации мирных жителей. В ноябре родственники жителей Суджи направили новое, уже второе коллективное обращение к властям России и Украины с просьбой организовать гуманитарный коридор.

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