Война Тысяча шестидесятый день. Российская армия ударила баллистической ракетой по Киеву. Минобороны РФ назвало целью удара конструкторское бюро «Луч», проектирующее ракеты «Нептун»

Сгоревший автомобиль на месте российского удара в Киеве, 18 января 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Российские военные ранним утром 18 января нанесли удар по Киеву. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе сработала система ПВО для отражения атаки российских беспилотников и баллистических ракет.

В результате атаки, по словам мэра, в Шевченковском районе загорелось нежилое здание, повреждены жилой дом, трубопровод водоснабжения и вход на станцию метро «Лукьяновская». Ее закрыли для пассажиров. Судя по видео очевидцев с места событий, из-за прорыва трубопровода в районе удара затопило улицы.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям также сообщили, что на месте удара РФ в Киеве частично разрушены административное здание, бизнес-центр и магазин, повреждены десять автомобилей.

Погибли три человека — мужчины в возрасте 43 и 25 лет и 41-летняя женщина, еще трое получили ранения.

Командование Воздушных сил ВСУ объявило, что за ночь российская армия запустила по Украине 39 ударных дронов типа «Шахед» и беспилотников-имитаторов, а также четыре баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23. Украинская ПВО сбила две ракеты и 24 беспилотника, еще 14 дронов-имитаторов были «локационно потеряны», сообщили военные. «К сожалению, в результате вражеского удара по Киеву погибли люди — сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города», — говорится в заявлении ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар российской армии по Киеву, упоминал, что повреждена только гражданская инфраструктура: жилые дома, станция метро, ​​магазины, кафе.

Тем временем Минобороны РФ утверждает, что целью удара стало конструкторское бюро «Луч» — предприятие военно-промышленного комплекса Украины, проектирующее и производящее управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и реактивные снаряды к системе залпового огня «Ольха».

Российское военное ведомство назвало удар по Киеву ответом на обстрелы гражданской инфраструктуры Белгородской области американскими ракетами ATACMS. «Цели удара достигнуты, все объекты поражены», — объявили в Минобороны РФ.

Согласно открытым данным, конструкторское бюро «Луч» расположено в Шевченковском районе Киева на улице Ильенко, дом 2, вблизи станции метро «Лукьяновская».

Вход на станцию метро «Лукьяновская»,поврежденный после российского удара, 18 января 2025 года Sergey Dolzhenko / EPA. / Scanpix / LETA

Местные жители на месте ракетного удара РФ в Шевченковском районе Киева, 18 января 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA Погибший в результате удара РФ по Шевченковскому району Киева, 18 января 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия ракетного удара РФ по Киеву, 18 января 2025 года Sergey Dolzhenko / EPA. / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Александр. У меня есть несколько родственников и знакомых, воюющих на стороне России в Украине. Один дядя — зэк-рецидивист, большую часть жизни проведший в тюрьме, подписал контракт исключительно ради денег. Он и не скрывает этого, понимает, что не воюет ни с какими нацистами-бандеровцами, а [воюет] с обычными украинскими солдатами. Но это все просто ради денег, ему плевать на остальное: зато не в тюрьме.

Другой дядя наслушался пропаганды и пошел по контракту, защищать страну от НАТО, хоть уже и возрастной. Один знакомый всю жизнь мечтал воевать, почувствовать себя воином. Заключил контракт осенью 2022 года, и вот до сих пор на фронте. Оглох на ухо и хромает на ногу из-за осколков, ужасно разочаровался и в войне, и в армии, хочет, чтоб все закончилось, но его не отпускают.

Еще один знакомый тоже заключил контракт исключительно ради денег, но вскоре понял, как обстоят дела, и отказался идти в штурм на убой. Теперь сидит в тюрьме за отказ — но лучше так, чем лежать в земле. Почему люди идут? По-моему, несмотря на то, что многие считают, что это ради идеи, или родины, или чего-то такого возвышенного, это все равно только и исключительно ради денег.

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