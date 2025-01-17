Война Тысяча пятьдесят девятый день. ЕС может потребоваться помощь короля Бельгии, чтобы российские активы в Европе не были разблокированы

Жилой дом в Краматорске, пострадавший от российского ракетного удара. 15 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

ЕС может обратиться за помощью к королю Бельгии, чтобы продлить блокировку российских активов в случае отмены санкций

Европейские чиновники рассматривают возможность привлечения короля Бельгии для продолжения блокировки российских активов в депозитарии Euroclear, если Венгрия откажется продлевать санкции против России, пишет Financial Times.

Санкции продляются раз в полгода, для этого необходимо единогласное решение всех стран Евросоюза. Текущий период санкций заканчивается 31 января, однако еще в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что может заблокировать их продление. Он отмечал, что его решение будет зависеть от позиции Дональда Трампа: если при новом президенте США ослабят санкции против Москвы, то Евросоюзу надо сделать так же.

В случае непродления санкций к 31 января, пишет FT, у Euroclear не останется законных оснований удерживать российские деньги, и «они окажутся в России на следующий день». Чтобы этого избежать, европейские чиновники рассматривают возможность продолжения блокировки активов на национальном уровне — то есть на уровне Бельгии.

Для этого предлагается использовать указ короля Бельгии времен Второй мировой войны. Документ, подписанный в 1944 году, дает королю Филиппу право заблокировать вывод финансовых активов из страны.

Представители королевского двора Бельгии отметили, что политическую ответственность за такой указ должно взять на себя правительство, хотя подпись короля под ним действительно необходима. FT отмечает, что Бельгия с начала войны сопротивлялась введению мер против России на национальном уровне, опасаясь юридических претензий со стороны Москвы. Неназванный бельгийский чиновник заявил изданию, что использование королевского указа может трактоваться как нарушение двустороннего договора об инвестициях.

Несколько стран ЕС также выдвинули предложение лишить Венгрию права голоса в вопросе о продлении санкций, но, пишет Financial Times, столь радикальный шаг, вероятно, не получит поддержки.

Орбан 17 января публично повторил свои аргументы в пользу отмены санкций, которые он высказывал в декабре. По его мнению, администрация Трампа откроет «новую эру» в отношениях с Россией, поэтому пришло время «выбросить санкции в окно».

При этом в Москве не ожидают изменения санкционной политики США. «То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменений быть не может», — сказал 17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина

Только треть жителей страны ожидают окончания войны в 2025 году

Многие жители Украины сомневаются в том, что Дональд Трамп сможет в ближайшее время завершить российско-украинскую войну, пишет Reuters со ссылкой на данные опроса исследовательской компании Gradus.

Опрос, проведенный в конце декабря 2024 года, показал, что завершения активных боевых действий до конца 2025 года ожидают 37% жителей Украины. В то же время 31% считает, что война затянется «на годы». Столько же человек затруднились с ответом.

В аналогичном опросе, который проводился в июне 2024 года, затяжной войны «на годы» ожидали 42% украинцев, а завершения боевых действий до конца 2025-го — 26%.

При этом, как показал новый опрос, украинцы сохраняют относительный оптимизм в отношении будущего страны после войны — 42% считают, что Украина станет сильнее. Сроки восстановления нормальной жизни жители страны оценивают по-разному: 38% респондентов склонны считать, что на это потребуется более пяти лет, 19% — три-пять лет, 13% — один-два года и 15% — менее одного года.

Дональд Трамп на протяжении своей предвыборной кампании неоднократно обещал закончить войну «за 24 часа». Однако после избрания он изменил риторику: в декабре на одной из пресс-конференций Трамп признал, что закончить российско-украинскую войну будет сложнее, чем достигнуть перемирия в секторе Газа (о нем было объявлено 15 января).

Сейчас в окружении Трампа считают, что сроки урегулирования конфликта исчисляются «месяцами», писал Reuters несколько дней назад. Предвыборные обещания о «24 часах» в команде избранного президента связывают в том числе с первоначальным непониманием сложности ситуации.

Война глазами читателей «Медузы»

Наталия, Германия. [Я выросла и училась в Белгороде, а после этого] уехала в Москву, а все мои родственники остались жить под Белгородом. В том числе и мой двоюродный брат, который на днях погиб на войне. Еще в 2022 году он ушел добровольцем. Я думаю, конечно, из-за денег. Но и пропаганда, конечно, тоже.

Мой брат был очень добродушным, но не любил особо учиться. Да и работать тоже. Поэтому пропаганда и большие деньги, которых он иначе никогда не заработал бы, сделали свое дело.

Буквально за пару недель до его смерти мы с ним впервые за время войны созвонились по телефону. Он звонил прямо оттуда. Мы хорошо, довольно тепло поговорили, так как были дружны в детстве. Он сказал, что недавно у него родился сын. И тогда я просто спросила его: «Ты не жалеешь, что пошел туда?». И он мне ответил: «Знаешь, сейчас, когда родился сын, но я не могу прервать контракт, жалею». Примерно через две недели он погиб.

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