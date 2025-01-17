Российская армия ударила по Кривому Рогу. Погибли три человека

Войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

По его словам, в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка.

Мониторинговые группы пишут, что по городу были выпущены две баллистические ракеты «Искандер-М».

По предварительным данным, погибли три человека, есть раненые.

В городе продолжается воздушная тревога. Чиновник призвал местных жителей не покидать укрытий до отбоя сирены.

Лысак опубликовал в своем телеграм-канале видео последствий удара по Кривому Рогу.