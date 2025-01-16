Война Тысяча пятьдесят восьмой день. В Киев впервые приехал Кир Стармер. Великобритания обсуждает с Францией отправку миротворцев в Украину

Краматорск Донецкой области Украины после российского ракетного удара, 15 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с первым визитом

«Мир через силу», — написал британский премьер Кир Стармер в соцсети Х после того, как прибыл 16 января на поезде в Киев. Серым морозным утром, пишет Associated Pres, на вокзале в Киеве Стармера встречали посол Великобритании в Украине Мартин Харрис и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский, как сообщило британское правительство, намерены подписать в Киеве договор о «100-летнем партнерстве», охватывающий такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.

«Я нахожусь в Киеве с простым посланием к народу Украины: Наше 100-летнее партнерство — это обещание, что мы будем с вами не только сегодня или завтра, но и в течение 100 лет — долгое время после того, как эта война закончится и Украина снова станет свободной и процветающей», — заявил британский премьер.

Кир Стармер впервые приехал в Украину спустя более чем полгода после того, как 5 июля 2024-го стал премьер-министром Великобритании. До этого Стармер посещал Украину в 2023 году, когда был лидером оппозиции, а с тех пор, как возглавил правительство Великобритании, дважды проводил переговоры с Владимиром Зеленским в Лондоне.

Команда Зеленского задается вопросом, почему Стармер так долго тянул с официальным визитом в Украину, сообщили источники агентства Bloomberg незадолго до визита британского премьера в Киев. Предшественник Стармера во главе британского правительства, Риши Сунак, посетил Украину через месяц после того, как стал премьер-министром, а бывший премьер Борис Джонсон приехал в Киев менее чем через два месяца после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Один из европейских чиновников заявил Bloomberg, что Кир Стармер, похоже, придерживается «более взвешенного подхода» к Украине, как уходящий президент США Джо Байден и некоторые европейские лидеры, например, канцлер Германии Олаф Шольц.

«Более нерешительная Великобритания может лишить Украину такого партнера, который в начале войны способствовал многим достижениям страны в плане оборудования и вооружения, преодолевая сопротивление других союзников», — пишет Bloomberg.

Кир Стармер приехал в Украину за несколько дней до того, как в Вашингтоне 20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа на пост президента США. Визит Стармера рассматривается «как символическая демонстрация поддержки Зеленского в условиях ослабления поддержки со стороны США», написала британская газета The Telegraph.

Мир

Великобритания и Франция начали обсуждать отправку миротворцев в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров 9 января обсуждали отправку миротворческих сил в Украину, сообщила газета The Telegraph. Отправка французских и британских войск будет возможна, если Россия и Украина достигнут соглашения о прекращении огня. Но пока британские власти не приняли окончательного решения, говорят источники The Telegraph: «Мы немного забегаем вперед. Мы еще не достигли цели».

Как пишет Bloomberg, ведущую позицию в вопросе миротворцев занимает Франция. «Эммануэль Макрон усилил давление на Стармера, в том числе на встрече в Великобритании на прошлой неделе», — отмечает агентство. Собеседники Bloomberg сообщили, что из-за вопросов безопасности против отправки миротворцев выступают некоторые сотрудники офиса премьер-министра Великобритании и некоторых других правительственных структур.

Ожидается, что Кир Стармер и Владимир Зеленский обсудят возможность размещения британских войск в Украине после окончания войны в качестве гарантии безопасности.

Макрон ранее уже обсуждал размещение миротворческих сил в Украине с Владимиром Зеленским, а также с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Численность европейского контингента в Украине, по оценке аналитиков и источников, опрошенных Reuters в декабре 2024 года, может составить от 40 до 100 тысяч человек. Основную часть сил, как ожидается, могут составить военные из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

Война глазами читателей «Медузы»

Александра, Санкт-Петербург. Среди тех, кого я знаю лично, заключили контакт с Минобороны РФ четыре человека: мой троюродный брат, племянник бывшего мужа, родственник маминой подруги и мамин сосед. Все эти люди решили, что им нечего делать в мирной жизни, и лучше им хоть заработать по-человечески.

От троюродного брата ушла жена, причем ушла к его другу и запрещает общаться с детьми. Брат не был плохим мужем, просто она влюбилась. Не знал, куда себя деть после развода, и пошел воевать. Пока жив.

Племянник моего бывшего мужа еще очень молодой, ему лет 25. Он отсидел пять лет за сбыт наркотиков. Вернулся, не смог найти работу (жил в маленьком селе), говорил, что «не нашел себя в этой жизни». С 28 декабря от него нет известий.

Родственник маминой подруги много лет был безнадежным алкоголиком, все и всех пропил, уже никто не хотел иметь с ним дела. Признался знакомому, что заключает контракт, чтобы хоть как-то оправдать свое существование. Погиб через несколько недель. Односельчане, которые раньше ему руки не подавали, похоронили его как героя.

Сосед тоже был молодой. Не задерживался долго ни на одной работе, очень много пил, куролесил, заимел троих детей от разных женщин. Сказал другу, что понимает: «на воле» его не ждет ничего хорошего. Погиб через пару месяцев после отъезда.

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