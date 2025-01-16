Великобритания и Украина подписали соглашение о партнерстве сроком на 100 лет

Великобритания и Украина заключили соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве сроком на 100 лет во время визита британского премьер-министра Кира Стармера в Киев.

Соглашение предполагает, что стороны будут углублять оборонное сотрудничество. Кроме того, оно будет способствовать военному сотрудничеству стран через новую структуру для усиления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях. Также предполагается усиление сотрудничества в сфере энергетики, климата и перехода к чистой энергии.

Стармер также заявил, что в 2025 году Великобритания поставит Украине новую мобильную систему ПВО, которую профинансировала Дания, и продолжит обучение украинских военных. За почти три года подготовку в Великобритании уже прошли более 50 тысяч военнослужащих из Украины.

Кроме этого, Великобритания, по словам Стармера, уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине и собирается предоставить кредит в размере 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, который будет покрыт за счет процентов по замороженным российским активам. Также Лондон передаст Киеву 150 артиллерийских стволов, добавил Стармер.

Поездка Стармера в Киев стала его первым визитом в Украину на посту премьер-министра. Во время пребывания Стармера в столице Украины российские войска атаковали Киев беспилотниками. По данным мэра города Виталия Кличко, обломок одного из дронов упал в Соломенском районе, повредив легковой автомобиль, а в Днепровском районе обнаружено повреждение фасада здания (также предварительно обломками), но пострадавших в результате атаки нет.

Читайте также

Война Тысяча пятьдесят восьмой день. В Киев впервые приехал Кир Стармер. Великобритания обсуждает с Францией отправку миротворцев в Украину

Читайте также

Война Тысяча пятьдесят восьмой день. В Киев впервые приехал Кир Стармер. Великобритания обсуждает с Францией отправку миротворцев в Украину