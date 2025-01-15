Война Тысяча пятьдесят седьмой день. Советники Трампа признали, что на завершение войны уйдут месяцы. В Чечне добровольцев «Ахмата» держали в подвале полиции

Сотрудники полиции Украины документируют последствия обстрела в селе Скнилов Львовской области. 15 января 2025 года Yuriy Dyachyshyn / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

В окружении Трампа признали, что российско-украинскую войну не закончить за один день

Советники избранного президента США Дональда Трампа теперь считают, что на прекращение войны между Россией и Украиной потребуется несколько месяцев или даже больше. Как отмечает Reuters в статье, посвященной анализу заявлений Трампа и его советников о завершении войны, советники избранного президента понемногу отступают от его главного внешнеполитического предвыборного обещания — закончить российско-украинскую войну в первые сутки на посту лидера США.

Два источника агентства из окружения Трампа, обсуждавшие с ним войну, считают, что сроки урегулирования конфликта исчисляются «месяцами». По их словам, обещания закончить войну в первый день президентства — результат «предвыборного бахвальства», непонимания сложности ситуации и неверной оценки времени, необходимого для формирования новой администрации президента.

Reuters напоминает, что в ходе предвыборной кампании Трамп десятки раз заявлял, что закончит российско-украинскую войну в первые 24 часа на посту президента США. После выборов он изменил риторику и перестал называть точные сроки возможного урегулирования конфликта. На пресс-конференции в декабре Трамп признал, что закончить войну в Украине будет сложнее, чем добиться прекращения огня в секторе Газа.

Как советники Трампа предлагали закончить войну

Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок

Как советники Трампа предлагали закончить войну

Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок

В начале 2025 года избранный президент США, инаугурация которого назначена на 20 января, допустил, что в ближайшие полгода проведет переговоры с Владимиром Путиным. В окружении Трампа при этом уверяют, что избранный лидер США и российский президент созвонятся «в ближайшие дни или недели», а подготовка их встречи «идет полным ходом».

В свою очередь спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог решил отложить свою поездку в Киев, которая, по данным Reuters, планировалась на начало января. На прошлой неделе в интервью Fox News Келлог заявил, что хотел бы найти решение для окончания войны в течение ста дней.

На изменения в риторике Трампа и его соратников обратила внимание и газета Financial Times. По словам ее источников, команда избранного президента еще не решила, как завершить конфликт, и пересматривает подход к этому вопросу. «Вся команда Трампа помешана на силе и на том, чтобы выглядеть сильной», — говорил один из собеседников издания. Он добавил, что будущая администрация Трампа опасается, что их решения по Украине могут сравнить с «катастрофическим» выводом войск США из Афганистана при Джо Байдене.

Россия

Astra: в Чечне россиян, желающих воевать в Украине в составе «Ахмата», держали в подвале отдела полиции

Телеграм-канал Astra опубликовал несколько роликов из «тюрьмы» в отделении полиции в селе Ножай-Юрт в Чечне. Там, как утверждается, содержатся россияне, которые хотели отправиться воевать в Украину по контракту. Издание получило записи от самих удерживаемых и их родственников. Когда именно они были сняты, неясно.

Добровольцы заявили, что их без документов заперли в подвале отдела полиции и держали там месяцами. На кадрах видно, как примерно 10 мужчин спят на полу в помещении почти без мебели. Они пожаловались на то, что не могут помыться, а выпускают их только в туалет, который забился.

По словам героев видео, они «все военные, приехали родину защищать», а «попали в рабство», где «их продают». Добровольцы утверждают, что их удерживают, чтобы жители Чечни, которых принуждают ехать на войну за «нарушения», могли за взятку отправить вместо себя кого-то из них. Герои видео заявляют, что за возвращение провинившихся чеченцев с войны их земляки платят 250–500 тысяч рублей. А те, кто вместо них содержатся месяцами в тюрьме, не получают ничего. Один из мужчин рассказал, что его удерживают с 9 ноября.

«Я вызвался добровольцем в Чечню, в Грозный приехал в состав „Ахмата“ — мне сказали, меня примут. Два месяца держат уже взаперти. Вы видите, как мы спим. Нам ничего не говорят и сейчас мы узнали, подтвердили, доказательства мы приложим, что нас продают в обмен на тех, кто совершил здесь нарушения», — рассказал на видео из подвала бывший боец ЧВК Вагнера Алексей Кондратьев.

Astra установила личности нескольких героев видео. Один из них — Виталий Сорокин — гражданин Украины, который после начала войны в Донбассе перешел на сторону России. Второй — Алексей Кондратьев — бывший наемник ЧВК Вагнера из города Волжского Волгоградской области. Он утверждает, что воевал под Бахмутом. Третий — житель Кисловодска по имени Никита (его фамилия не называется).

Приемная мать жителя Кисловодска рассказала телеграм-каналу, что во время пребывания в спецприемнике после административного ареста он познакомился с чеченцем. Новый знакомый предложил Никите поехать в Чечню, подписать контракт и получить 900 тысяч рублей. При этом его пообещали оставить в республике и не отправлять на войну в Украину. Никита согласился и 11 ноября попал в ту же тюрьму в обмен на чеченца, который попался на пьяном вождении. «Они все сидели в тюрьме, но никто контракт не подписал. Он даже не знал, что его продали. Денег никаких он не получил», — рассказала приемная мать жителя Кисловодска.

По данным Astra, всех троих к концу 2024 года отпустили из подвала. Телеграм-канал утверждает, что 20 таких «тюрем» находятся на оккупированных территориях Украины, еще две — в России.

Война глазами читателей «Медузы»

Петр, Прага. Я уже 20 лет живу в Чехии, уехал еще школьником. Родители же остались в России. 24 февраля перевернуло все с ног на голову: отношения с друзьями-украинцами, которые тоже уже давно живут в эмиграции, отношения с родственниками, которые остались в России, отношения на работе с местными. У чехов всегда был зуб на русских из-за советского наследия, а война с Украиной лишь убедила их в их догадках. В конечном итоге, на днях в третьем чтении прошел закон, который дискриминирует россиян, но вся страна его поддержала.

Очень тяжело общаться с мамой, у которой не все так однозначно. Очень тяжело общаться с отцом, который верит в биологические лаборатории и тайный заговор для искоренения русского народа. Вроде и хочется, чтобы мои дети увидели Россию, посмотрели, где жили их предки, узнали что-то хорошее, но современное инфополе никак с этим не помогает. Очень страшно всякий раз заходить в чат со своими друзьями-украинцами — их самих или их родственников в Украине ежедневно бомбят. Ты никогда не знаешь, когда придется говорить слова утешения.

Очень страшно читать радостные посты этих же друзей, которые публикуют кадры с мертвыми русскими солдатами, и скандируют: «Мы имеем право ненавидеть вас». Очень страшно читать письма от украинцев в «Медузе», где они рассказывают, что тоже нас ненавидят. Очень страшно читать комментарии в социальных сетях, где сплошь и рядом люди желают друг другу зла.

Мы помогаем украинцам удаленно и на месте, но все равно останемся агрессорами в их глазах. Я уже утратил веру в то, что смогу изменить их взгляд. Но я продолжу делать свое дело и помогать мирному населению.

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