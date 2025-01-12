Майк Уолц заявил, что Трамп и Путин созвонятся «в ближайшие дни или недели»

Телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина может пройти «в ближайшие дни или недели», сообщил в интервью ABC News 12 января конгрессмен Майк Уолц, которого Трамп выбрал своим советником по национальной безопасности.

По словам Уолца, телефонный разговор станет «первым шагом» к будущей встрече Трампа и Путина. Конгрессмен отметил, что подготовка к встрече «идет полным ходом».

«Мы еще не определили точную структуру [будущей встречи], но работаем над этим», — сказал Уолц, отвечая на вопрос, будет ли во встрече участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Уолц добавил, что на российско-украинском фронте должна стабилизироваться обстановка, «чтобы мы могли заключить какое-либо соглашение»:

Мы хотели бы, чтобы прекращение огня наступило в любую минуту, в любой день. Я думаю, это было бы позитивным, невероятно позитивным первым шагом с обеих сторон. И тогда мы сможем войти в рамки какого-то решения на основе переговоров. Все знают, что все должно закончиться каким-то дипломатическим путем.

Дональд Трамп после победы на выборах президента США в ноябре 2024 года заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы завершить российско-украинскую войну. Трамп допускал, что встреча может пройти в течение полугода после его инаугурации 20 января. В Кремле говорили 10 января, что пока нет никакой конкретики по поводу встречи. Швейцария заявила, что готова принять встречу Трампа и Путина, если они об этом попросят.

Газета The Washington Post сообщила после победы Трампа на выборах, что он уже созвонился с Путиным и обсудил с ним российско-украинскую войну. В Кремле, комментируя публикацию издания, заявили, что «это чистая выдумка».

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