Швейцария заявила, что готова организовать встречу Трампа и Путина по российско-украинской войне

Швейцария готова организовать встречу избранного президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, если они об этом попросят. Об этом швейцарской газете Le Temps сообщил руководитель службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо 10 января. Российские СМИ обратили внимание на его заявление только сейчас.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — сообщил представитель МИДа.

Как отмечает Le Temps, власти Швейцарии не намерены проявлять инициативу, чтобы организовать переговоры. Издание указывает, что Швейцария — одна из нескольких стран, готовых принять встречу Трампа и Путина.

Дональд Трамп ранее говорил, что готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы положить конец российско-украинской войне. Трамп заявил 7 января, что рассчитывает встретиться с Путиным в течение полугода после того, как 20 января вступит в должность президента США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 10 января, что никакой конкретики в отношении организации переговоров нет.

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