«Мы должны покончить с этой войной». Трамп заявил, что готовится его встреча с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас идет подготовка его встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции во Флориде, сообщает Reuters 10 января.

«Он хочет встретиться, и мы это организуем», — сказал Трамп.

«Президент Путин хочет встретиться. Он говорил об этом даже публично, и мы должны покончить с этой войной. Это кровавое месиво», — заявил избранный президент США, имея в виду российско-украинскую войну.

Он не уточнил, в чем именно заключается процесс подготовки встречи и когда она может состояться.

В Кремле пока не комментировали заявление Трампа.

Дональд Трамп, выступая 7 января на брифинге в своей резиденции, выразил надежду, что надеется на встречу с Путиным в течение полугода после вступления в должность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 9 января, что Кремль не получал никаких запросов от Трампа и его команды на подготовку разговора с Путиным. Он отметил, что «было бы целесообразнее дождаться вступления Трампа в должность». «В случае, если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать. Он неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога», — сказал Песков.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

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