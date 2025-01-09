Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что тот «не пытается дать что-то Путину», а хочет «спасти Украину и ее суверенитет»

Кит Келлог, номинированный Дональдом Трампом на должность спецпосланника по Украине и России, заявил, что избранный президент не собирается делать уступок Владимиру Путину, а хочет спасти Украину.

«Нужно понимать, что он [Трамп] не пытается дать что-то [Владимиру] Путину или россиянам, он на самом деле пытается спасти Украину и ее суверенитет, и он собирается убедиться, что это справедливо и честно, и он говорил это неоднократно», — сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News, комментируя заявления Трампа на пресс-конференции 7 января.

Он добавил, что не хочет говорить за Трампа, поскольку тот говорит сам за себя, а возможностей у команды президента станет больше как только он официально займет свой пост после инаугурации.

По мнению Келлога, Трамп сможет предложить «приемлемое решение» для окончания войны «в ближайшее время». «И когда я говорю про ближайшее время, я бы хотел поставить себе цель на личном и профессиональном уровне. Я бы сказал, давайте установим сто дней», — добавил он.

На второй после своего избрания пресс-конференции, прошедшей в резиденции Мар-а-Лаго 7 января, Трамп заявил, что «может понять» чувства России относительно предполагаемого вступления Украины в НАТО. По его словам, Байден нарушил сделку России и Украины, которая была до этого, сказав, что Украина должна иметь возможность вступить в НАТО. Келлог в интервью подтвердил, что считает большой ошибкой Байдена то, что он «никогда не вступал в диалог с Путиным».

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