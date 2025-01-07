Байден виноват в российско-украинской войне. Это он сказал, что Украина должна иметь возможность вступить в НАТО. А Россия задолго до Путина говорила, что не допустит этого. Я могу понять их чувства на этот счет. Путин хотел бы со мной встретиться, но не думаю, что это уместно до моей инаугурации. Надеюсь, это произойдет в ближайшие полгода. Никто не сделал для НАТО больше, чем я — если бы не я, альянса бы сейчас не существовало. Мы собираемся переименовать Мексиканский залив в Американский. Канада должна стать 51-м штатом. На Ближнем Востоке разразится ад, если ХАМАС не освободит заложников до моей инаугурации — и это не пойдет на пользу никому. Дания должна отказаться от прав на Гренландию, которая нужна нам для национальной безопасности, ради свободного мира. Потому что сейчас китайские и российские корабли там повсюду. Китай фактически контролирует Панамский канал, который жизненно важен для нашей страны. Я не могу исключить использование военного или экономического принуждения для контроля над Гренландией и Панамским каналом. Во время моего первого срока у нас не было войн, мы победили ИГИЛ. А теперь я возвращаюсь в мир, который горит вместе с Россией, Украиной и Израилем.

Это краткий пересказ заявлений, сделанных избранным президентом США Дональдом Трампом на первой пресс-конференции после формального утверждения результатов президентских выборов.

Фото на обложке: Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA