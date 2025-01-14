Война Тысяча пятьдесят шестой день. Министр обороны Германии неожиданно приехал в Киев. Российские регионы снова увеличивают выплаты контрактникам

Военные ищут дроны в небе с помощью прожекторов. Киев, 13 января 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

В Киев с необъявленным визитом приехал глава Минобороны Германии — на фоне опасений о сокращении военной помощи с Запада

Министр обороны Германии Борис Писториус утром 14 января прибыл в Киев для переговоров о дальнейшей военной помощи Украине. Этот визит заранее не анонсировали.

Писториус подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Запада не будет ослабевать, несмотря на смену администрации в США и предстоящие выборы в самой Германии (они состоятся 23 февраля).

«Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал о том, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе стоит на стороне Украины. Не одна, а вместе с пятеркой стран и многими другими союзниками », — сказал министр.

Накануне Писториус побывал в Варшаве, где встречался с министрами обороны Польши, Франции, Италии и Великобритании. Эти страны договорились продолжать поддерживать и укреплять оборонную промышленность Украины.

Визит Писториуса произошел спустя несколько дней после того, как издание Der Spiegel написало, что аппарат канцлера Олафа Шольца блокирует выделение дополнительных средств на срочную военную помощь Украине.

По данным Der Spiegel, Писториус и глава МИД Германии Анналена Бербок намерены до выборов сверхпланово выделить на поставки оружия Киеву три миллиарда евро, обосновывая это существенным ухудшением позиций ВСУ на фронте и неопределенностью по поводу продолжения военной помощи со стороны США после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Однако, писал Der Spiegel, этим планам якобы препятствует администрация Шольца.

Источники издания полагали, что канцлер не хочет объявлять о поставках во время предвыборной кампании, чтобы не потерять поддержку избирателей на фоне разворачивающейся в Германии дискуссии о необходимости пересмотра объемов помощи Украине.

Сам Писториус после публикации подтвердил, что его ведомство подготовило новый пакет помощи, но при этом «блокады» со стороны Шольца нет. Он отметил, что для утверждения пакета действительно необходимо политическое решение, которое «может быть принято быстро», и он ожидает его, «как только все вопросы будут прояснены».

Россия

Регионы соревнуются в увеличении выплат контрактникам

С наступлением нового года российские регионы продолжают увеличивать единовременные выплаты добровольцам за подписание контракта с Минобороны. Как подсчитала «Русская служба Би-би-си», в последнее время это сделали как минимум 12 регионов.

Гонка региональных бонусов контрактникам началась летом 2024 года, после того как президент РФ Владимир Путин подписал указ о 400 тысячах рублей федеральной выплаты при заключении контракта — в документе региональным властям рекомендовалось доплачивать аналогичную сумму.

К началу 2025 года уже более 60% российских регионов платят за заключение контракта более миллиона рублей (включая 400 тысяч федеральной выплаты). Лидером является Самарская область — с конца декабря новым контрактникам там полагается четыре миллиона рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе платят 2,6 миллиона, в Магаданской области — 2,5 миллиона. Больше двух миллионов также предлагают Ямало-Ненецкий автономный округ, Тверская, Тульская, Ульяновская и Московская области и Карачаево-Черкесия.

«Би-би-си» отмечает, что эффективность финансовых мер по привлечению добровольцев оценить по открытым данным невозможно, так как в большинстве регионов лишь сообщают о росте числа контрактников, не называя конкретных цифр.

Помимо региональных властей, дополнительные выплаты также предлагают муниципалитеты. Лидером по этому показателю сейчас является Уфа, где с начала года выплату увеличили до 700 тысяч рублей. На Таймыре новым контрактникам предлагают 555 тысяч рублей, в Липецке — полмиллиона рублей. Средний размер суммы, предлагаемый муниципалитетами в масштабах всей России, «Би-би-си» оценивает в диапазоне от 200 до 400 тысяч рублей.

Война глазами читателей «Медузы»

Соня, Санкт-Петербург. До сих пор помню страх и растерянность в первые месяцы СВО, ощущение тотального одиночества и беспомощности. Самое страшное было потерять связь с семьей: родители оказались по другую сторону политических баррикад, несмотря на то, что это они с детства прививали то, что мир нужно сохранять, война — это чудовищно, а человеческая жизнь важнее любых политических целей. Но пропаганда сделала свое дело. Первое время спорили, ругались с пеной у рта, но в какой-то момент приняли совместное решение, что наши отношения не стоят того. Каждый остался со своими убеждениями, не обсуждаем больше политику. Сейчас читаю новости наскоком, потому что очень страшно. Жизнь как будто идет своим чередом, но от этого на душе еще тяжелее, потому что на фоне ты всегда думаешь о том, что невинные люди погибают в угоду… кому?

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