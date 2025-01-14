Взятый в плен украинскими силами военный — как утверждается, из КНДР Пресс-служба президента Украины / Anadolu / Getty Images

Появление северокорейских военных в Курской области, где Украина продолжает удерживать часть российских территорий, «значительно ухудшило» ситуацию для ВСУ, рассказали несколько украинских военных The New York Times.

По их словам, присутствие военных из КНДР сделало бои «гораздо более ожесточенными, чем раньше». «Они [северокорейские солдаты] массово давят на наши фронты, находят слабые места и прорывают их», — говорит 30-летний младший сержант Алексей, командующий взводом ВСУ (почти все имена в статье The New York Times изменены из соображений безопасности).

Офицер военной разведки, 44-летний Андрей, добавляет, что если не давать отпор, то «противник почувствует превосходство». «Когда кто-то продолжает бить тебя, а ты не даешь сдачи, нападающий будет чувствовать себя психологически комфортно, даже расслабленно», — говорит он.

Украинские военные рассказали, что северокорейские войска сражались как «дисциплинированная, преданная и бесстрашная сила», обычно передвигаясь большими формированиями пешком даже через минные поля — под сильным артиллерийским огнем и преследующими их беспилотниками.

11 января Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ впервые взяли в плен и живыми двух граждан Северной Кореи, воевавших на стороне России. «Эта задача была непростая: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства — Северной Кореи — в войне против Украины», — сказал украинский президент. Спустя два дня он опубликовал видео допроса пленных, на котором они, отвечая через переводчика, говорят, что не знают, где находятся, а один рассказывает, что ехал на учения, а не воевать.

«Хочу жить в Украине». Северокорейцы в плену ВСУ Meduza

В целом бои в Курской области украинские военные описывают как очень тяжелые. В последние дни, как отмечает NYT, украинские силы перешли в наступление, стремясь захватить территорию к западу от Суджи.

По словам Александра, сержанта, командующего взводом, бои в Курской области были тяжелее всех, что он видел с момента вступления в армию в 2014 году. Он сравнивает ситуацию с положением под Бахмутом, где украинским войскам приходилось постоянно менять пулеметчиков, потому что они не справлялись с тем, сколько людей убивают. «После двух часов укладывания такого количества людей они не могли вынести этого морально. То же самое сейчас и здесь», — говорит он.

Еще один сержант, 46-летний Александр, командир взвода пехоты, отмечает, что россиянам «нужно любой ценой захватить эту территорию, и они бросают на это все силы, в то время как мы отдаем все, что у нас есть, чтобы ее удержать». При этом российские войска продолжают наступление и на других участках фронта. Многие украинские военные считают, что потери ВСУ на востоке Украины были бы гораздо больше, если бы не операция в Курской области, которая отвлекает российские силы. «Мы должны понимать, что русские используют своих самых элитных солдат и лучшие резервы в этом районе. Учитывая то, что они могли бы делать в других частях Украины, это хорошо», — говорит 30-летний Александр Ширшин, командир батальона 47-й механизированной бригады.

Он признает падение морального духа украинцев за почти три года войны, но, по его словам, большинство солдат все еще понимают, почему они должны сражаться. «Остановка будет означать нашу смерть — вот и все», — говорит он.

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