Украинские дроны атаковали несколько регионов России В Энгельсе повреждено промышленное предприятие, в Казани под удар попала база сжиженных газов

В ночь на 14 января украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов — в том числе Саратовскую, Воронежскую и Орловскую области, а также Татарстан.

В Энгельсе Саратовской области в результате атаки повреждено промышленное предприятие, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Масштаб повреждений неизвестен. О пострадавших не сообщается. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», в Энгельсе снова атакована нефтебаза. По словам очевидцев, в объект попали минимум два раза, после этого там начался пожар.

В прошлый раз нефтебаза в Энгельсе была атакована в ночь на 8 января. Пожар тушили несколько дней, 13 января открытое горение, как сообщил Бусаргин, было ликвидировано. Пришелся ли удар на ту же базу — неизвестно.

Бусаргин также сообщил, что 14 января занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

В Казани беспилотники, как сообщают местные телеграм-каналы, атаковали кустовую базу сжиженных газов на улице Северо-Западной, принадлежащую «Газпрому». На территории базы загорелись цистерны (по данным телеграм-каналов — три; местные власти сообщают об одной).

Некоторые телеграм-каналы в своих сообщениях об атаке упоминали завод «Казаньоргсинтез», который, по их данным, не пострадал. В диспетчерской службе города (ЕДДС) сказали ТАСС, что сообщения о пожаре, «которые активно распространялись в федеральных телеграм-каналах», не подтверждаются. «Это не на „Оргсинтезе“ пожар, а на Северо-Западной, 10», — сказали агентству в ЕДДС.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что выехал на место пожара, начавшегося в результате атаки беспилотника. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет, все предприятия работают в штатном режиме.

Также о масштабной атаке украинских беспилотников сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, над регионом было сбито 17 дронов. Повреждений и пострадавших, как заявил Клычков, нет.

Кроме того, беспилотники атаковали Воронежскую область. Губернатор Александр Гусев сообщил, что ночью над регионом было уничтожено несколько дронов, пострадавших и разрушений, по его словам, на земле нет.

Около половины седьмого утра по московскому времени Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Менее чем через час ограничения в Калуге и Тамбове были сняты, однако введены еще в двух аэропортах — Пензы и Ульяновска.

Минобороны России пока официально об атаке украинских беспилотников в ночь на 14 января не сообщало.