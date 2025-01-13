Губернатор заявил, что ВСУ нанесли комбинированный ракетный удар по Брянской области. Телеграм-каналы сообщили об атаке на химзавод

Украинские военные «предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар» по Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, российские ПВО уничтожили все цели. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Минобороны РФ на момент публикации этой новости атаку на Брянскую область не комментировали.

Первыми об обстреле региона сообщили телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей. По данным Mash, Shot и Astra, атаке подвергся Брянский химический завод имени 50-летия СССР в поселке Сельцо. Предприятие, как сообщает «Радио Свобода», производит взрывчатые вещества. Ранее завод уже подвергался атакам беспилотников.

Власти Брянской области об ударе по заводу не сообщали. Mash утверждает, что на территории предприятия упали обломки ракет, в результате атаки три человека получили легкие ранения.

На фоне сообщений об обстреле глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что «военные производства России должны страдать».