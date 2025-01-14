Минобороны России заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow

В ночь на 14 января украинские силы предприняли попытку атаковать территорию Брянской области шестью ракетами ATACMS, шестью ракетами Storm Shadow и 31 беспилотником, заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве утверждают, что все снаряды были сбиты силами ПВО, жертв и пострадавших нет.

Еще две ракеты Storm Shadow, как заявили в Минобороны России, были сбиты над Черным морем. О последствиях не сообщается.

В ведомстве добавили, что «поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа». В Генштабе ВСУ и высшем командовании Украины атаку на Брянскую область не комментировали.

Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Украина предприняла «массированную попытку» нанести «комбинированный ракетный удар» по региону, но российские силы ПВО уничтожили все цели. По его словам, пострадавших в результате атаки не было. О повреждениях и разрушениях на земле Богомаз не сообщал.

Телеграм-каналы Mash, Shot и Astra сообщали, что атаке подвергся Брянский химический завод имени 50-летия СССР в поселке Сельцо.

В ночь на 14 января несколько регионов России также были атакованы украинскими дронами. В Энгельсе и Саратове оказались повреждены два промышленных предприятия, в Казани беспилотники атаковали кустовую базу сжиженных газов. На территории базы загорелись цистерны.

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