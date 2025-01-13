Губернатор сообщил, что на нефтебазе в Энгельсе спустя пять дней «ликвидировано открытое горение»
На нефтебазе в Энгельсе, на которой начался пожар в ночь на 8 января после атаки украинских беспилотников, «ликвидировано открытое горение». Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По его словам, «работа продолжается». Он поблагодарил сотрудников МЧС и спасателей, которые круглосуточно находятся на месте.
Других подробностей о ситуации на нефтебазе глава области не привел.
Утром 12 января Бусаргин сообщал, что там продолжается «процесс контролируемого выгорания топлива».
Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс ночью 8 января. Бусаргин сообщал, что в Энгельсе обломки дрона попали на промышленное предприятие. О каком предприятии идет речь, он не уточнял. В Генштабе ВСУ утверждали, что украинские силы атаковали базу хранения нефтепродуктов комбината «Кристалл», которая снабжала топливом военный аэродром «Энгельс-2».
При тушении пожара погибли двое спасателей МЧС. В Энгельсе введен режим чрезвычайной ситуации. Жители города жаловались на смог, но Роспотренадзор не нашел превышения нормы загрязнения воздуха.
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