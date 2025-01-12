В Энгельсе пятый день горит нефтебаза после атаки ВСУ. Губернатор: «Продолжается контролируемое выгорание топлива»
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил 12 января, что в городе Энгельсе продолжают тушить пожар, возникший на промышленном предприятии после атаки украинских беспилотников 8 января.
«Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации», — написал Бусаргин в телеграм-канале после заседания оперативного штаба, работающего на месте пожара.
Губернатор отметил, что «количество дыма, как и площадь пожара, снижается». 11 января Бусаргин говорил, что площадь пожара на предприятии сократилась на 80%.
Местные жители ранее жаловались на загрязнение воздуха. В то же время губернатор заявил, что пробы воздуха, взятые на месте пожара, не выявили превышения концентрации вредных веществ.
Украинские беспилотники атаковали Энгельс Саратовской области в ночь на 8 января. Повреждения получило одно из промышленных предприятий, говорил губернатор региона. По данным российских СМИ, произошел пожар на нефтебазе комбината «Кристалл» Росрезерва. При тушении пожара погибли двое спасателей МЧС, один госпитализирован с тяжелыми ожогами. Троих пожарных решили представить к орденам Мужества, двоих из них — посмертно. В Энгельсе действует режим чрезвычайной ситуации.
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