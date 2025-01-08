Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, на одном из промышленных предприятий начался пожар

Украинские беспилотники в ночь на 8 января атаковали Саратов и Энгельс, повреждения получило одно из промышленных предприятий, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На территории предприятия, которое Бусаргин не называет, начался пожар. Там развернули оперативный штаб. Масштабы повреждений неизвестны. Пострадавших, по предварительной информации, нет, написал Бусаргин.

Ночью жители Энгельса сообщали о взрывах в районе нефтебазы и выкладывали фотографии пожара, писал телеграм-канал Baza. О пожаре в Энгельсе также писал телеграм-канал Astra.

Пользователи соцсети X, занимающиеся геолокацией, пришли к выводу, что атаке подвергся комбинат «Кристалл», находящийся в ведении Росрезерва. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские силы атаковали базу хранения нефтепродуктов, которая снабжала топливом военный аэродром «Энгельс-2», где базируется российская стратегическая авиация.

Всего, по данным Минобороны России, в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Над Саратовской областью были уничтожены 11 дронов, еще по четыре — над Курской и Ростовской областями, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и четыре — над Азовским морем.