Роспотребнадзор не нашел загрязнений воздуха в Энгельсе, где вторые сутки тушат пожар после атаки дронов. Жители жалуются на смог

Управление Роспотребнадзор по Саратовской области не нашло превышение нормы загрязнения воздуха в Энгельсе, где горит нефтебаза после атаки беспилотников. Об этом заявил глава региона Роман Бусаргин.

«Подчеркну, что никакой угрозы для жилых зданий нет. Специалисты управления Роспотребнадзора продолжают контролировать состояние воздуха в районе возгорания, нарушений не выявлено», — говорится в его посте.

Издание «7×7» пишет, что житель Энгельса жалуются на смог в городе.

«Уже сутки все горит. Жители продолжают жить и работать, как будто никакого ЧС нет. А те, кто ближе к возгоранию — как они там? Такие пожары нужно тушить с воздуха», — сказал один из читателей. Жители также утверждают, что их комментарии под постами губернатора удаляют.

Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс ночью 8 января. Бусаргин сообщал, что в Энгельсе обломки дрона попали на промышленное предприятие. О каком предприятии идет речь, он не уточнил. Пользователи соцсети X, занимающиеся геолокацией, пришли к выводу, что атаке подвергся комбинат «Кристалл», находящийся в ведении Росрезерва. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские силы атаковали базу хранения нефтепродуктов, которая снабжала топливом военный аэродром «Энгельс-2», где базируется российская стратегическая авиация.

Утром 9 января Бусаргин сообщил, что ликвидация пожара все еще продолжается. Накануне в Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным губернатора, при тушении погибли двое спасателей МЧС, еще один был госпитализирован.

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