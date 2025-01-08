В Энгельсе ввели режим ЧС из-за пожара, вызванного атакой украинских беспилотников. Двое спасателей погибли
В Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за атаки украинских беспилотников на промышленное предприятие и вызванный этим пожар. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По словам Бусаргина, режим ЧС введут «в связи с увеличением площади возгорания». Губернатор также рассказал, что при тушении погибли двое спасателей МЧС, еще один был госпитализирован.
Украинские беспилотники атаковали атаковали Энгельс (а также Саратов, находящийся на противоположном берегу Волги) в ночь на 8 января.
Власти официально не сообщали, на каком из предприятий начался пожар. Пользователи соцсетей по фото геолоцировали место инцидента как комбинат «Кристалл», находящийся в ведении Росрезерва. В Генштабе ВСУ заявили, что атаковали базу хранения нефтепродуктов, которая снабжала топливом военный аэродром «Энгельс-2».
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