В Энгельсе ввели режим ЧС из-за пожара, вызванного атакой украинских беспилотников. Двое спасателей погибли

В Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за атаки украинских беспилотников на промышленное предприятие и вызванный этим пожар. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По словам Бусаргина, режим ЧС введут «в связи с увеличением площади возгорания». Губернатор также рассказал, что при тушении погибли двое спасателей МЧС, еще один был госпитализирован.

Украинские беспилотники атаковали атаковали Энгельс (а также Саратов, находящийся на противоположном берегу Волги) в ночь на 8 января.

Власти официально не сообщали, на каком из предприятий начался пожар. Пользователи соцсетей по фото геолоцировали место инцидента как комбинат «Кристалл», находящийся в ведении Росрезерва. В Генштабе ВСУ заявили, что атаковали базу хранения нефтепродуктов, которая снабжала топливом военный аэродром «Энгельс-2».